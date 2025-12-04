Kühlschrank abtauen: Darum sollte man dafür nie den Föhn verwenden

Den Kühlschrank abzutauen, ist eine lästige Aufgabe im Haushalt. Jedoch muss das je nach Gerät manchmal sein. Um das Eis in der Gefriertruhe schnell zum Schmelzen zu bringen, verwenden einige manchmal den Föhn – das sollte man jedoch lieber vermeiden.

Durch die Feuchtigkeit entsteht Kondenswasser, das sich an den Wänden niederschlägt – dadurch vereist der Kühlschrank. Um den Kühlschrank abzutauen, muss man diesen ausschalten und anschließend die Lebensmittel ausgeräumt werden. Bis der Abtauvorgang abgeschlossen ist, sollten die Nahrungsmittel kühl gelagert werden. Im Winter können diese draußen auf der Terrasse oder dem Balkon verpackt werden – ansonsten eignen sich dafür eine Kühltasche oder Kühlbox.

Der Kühlschrank kann mit offenen Türen bei Zimmertemperatur abgetaut werden. Die Prozedur kann jedoch einige Stunden in Anspruch nehmen. Einige Hilfsmittel können den Vorgang etwas beschleunigen – besonders dann, wenn sich viel Eis im Kühlschrank oder der Gefriertruhe angesammelt hat. Dann greifen einige zum Föhn – jedoch ist das nicht empfehlenswert und kann unter Umständen sogar richtig gefährlich werden.

Deshalb ist der Föhn keine gute Idee

Kurzschlussgefahr

Das Schmelzwasser kann in den Föhn gelangen und einen gefährlichen Kurzschluss verursachen. Dann könnte man sogar einen Stromschlag bekommen – dabei besteht Lebensgefahr!

Beschädigungsgefahr

Die Hitze des Föhns kann empfindliche Kunststoffteile im Kühlschrank beschädigen.

Hoher Energieverbrauch

Eine längere Benutzung des Haartrockners kann den Stromverbrauch enorm erhöhen.

Mit dem Salz-Trick taut der Kühlschrank schneller ab

Wenn man den Vorgang beschleunigen will, sind andere Mittel effektiver und vor allem sicherer. Salz kann man einfach auf die hartnäckigen Eisstücke geben – es löst diese dann schneller auf als nur warme Luft.

Auch mit heißem Wasser kann der Kühlschrank schneller abtauen. Dieses füllt man in einen Topf und stellt ihn in den Kühlschrank. Wichtig dabei: Den Topf sollte man auf einen Untersetzer stellen. Dabei schließt man die Tür – der Wasserdampf des heißen Wassers bringt das Eis schneller zum Schmelzen. Nach ein bis zwei Stunden sollte das Eis geschmolzen sein.

Wie oft sollte man den Kühlschrank abtauen?

Es mag nicht die beliebteste Aufgabe im Haushalt sein. Jedoch ist es sinnvoll, den Kühlschrank rund ein bis zweimal im Jahr abzutauen. Denn so kann man zwischen 15 und 45 Prozent Energie einsparen. Zudem ist es beste Möglichkeit, den Kühlschrank gründlich zu reinigen.