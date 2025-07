Küchenschwamm in der Mikrowelle reinigen – darum ist das keine gute Idee

Benutzte Spülschwämme soll man in der Mikrowelle wieder sauber und vor allem keimfrei bekommen. Dieser Haushalts-Trick wird im Netz immer wieder empfohlen. Aber klappt der Hack wirklich und was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu?

Küchenschwämme sind die größten Keimschleudern im Haushalt. Denn dort können sich zahlreiche Bakterien und Keime tummeln. Ein Trick, den viele anwenden: Den Schwamm einfach in der Mikrowelle reinigen.

Schwämme in der Mikrowelle reinigen – funktioniert der Trick wirklich?

Und so soll der Trick funktionieren: Der Schwamm wird angefeuchtet und dann bei 800 bis 1200 Watt rund eine Minute erhitzt. Schwämme mit Metall sind jedoch tabu. Und dieser sollte auch nicht trocken sein, denn sonst könnte er Feuer fangen! Bei der Anwendung des Hacks soll der Schwamm angeblich keimfrei werden – aber stimmt das wirklich?

Die Antwort lautet: Ja und nein. Wissenschaftler der Hochschule Furtwangen sind genau dieser Frage nachgegangen. Tatsächlich ist es so, dass rund 99 Prozent aller Keime durch die Erhitzung in der Mikrowelle abgetötet werden. Aber die wenigen, die überleben, vermehren sich extrem schnell wieder. Die Keime bleiben dann im Gerät und können sich auf Lebensmittel in der Mikrowelle übertragen. Das stellt ein erhöhtes Gesundheitsrisiko dar.

Und was passierte bei den Schwämmen, die für die Studie mehrmals in der Mikrowelle erhitzt wurden? „Wir waren total überrascht, was wir neben Bakterien noch so alles an Mikroorganismen in den Schwämmen entdecken konnten: Bakterien-befallende Viren, das Treibhausgas Methan bildende Archaeen, Pilze und einzellige Tiere, wie zum Beispiel Amöben. Bakterien waren aber mit Abstand die häufigsten Organismen“, so der Studienleiter Markus Egert.

Die in der Mikrowelle behandelten Schwämme zeigten eine deutlich andere Zusammensetzung an Bakterien als die unbehandelten Schwämme. Zwar konnten die Keime reduziert werden – jedoch war die Vielfalt an potentiellen Stoffwechselleistungen aber tendenziell erhöht.

Schwämme regelmäßig übersetzen

Tendenziell ist es also keine gute Idee, die Schwämme in der Mikrowelle zu reinigen. Stattdessen sollten diese regelmäßig ausgetauscht werden. Alle ein bis zwei Wochen sollte der jeweilige Schwamm durch einen neuen ersetzt werden. Länger benutzte Schwämme können aber noch dort eingesetzt werden, wo die Anforderungen an die Hygiene geringer sind – beispielsweise beim Autoputz oder für die Gartenarbeit.

Lappen und Schwämme richtig reinigen

Lappen können bei 60 bis 90 Grad in die Waschmaschine kommen. Dafür verwendet man im besten Fall ein pulverförmiges Vollwaschmittel – dieses kann die Keime besonders gut reduzieren. Die Anzahl an Bakterien können zudem verringert werden, wenn die Lappen immer regelmäßig ausgewaschen werden. An einem luftigen Platz sollten diese anschließend getrocknet werden.