    Krebskampf: Darum fallen die Haare von Patrice Aminati nicht aus

    Daniel und Patrice Aminati
    Patrice Aminati kämpft gegen den Krebs! Die Frau von „taff“-Moderator Daniel Aminati musste schon mehrere Behandlungen über sich ergehen lassen. Bei Instagram erklärte sie nun, weshalb ihr die Haare nicht ausfallen. 

    Vor rund zwei Jahren erhielt Patrice Aminati die Schock-Diagnose schwarzer Hautkrebs. Seitdem kämpft die Frau von Daniel Aminati gegen die Krankheit. Erst kürzlich gab sie in einem Gesundheitsupdate bekannt, dass sich neue Metastasen gebildet haben.

    In einer Fragerunde bei Instagram erklärte sie, weshalb ihr trotz intensiver Behandlungen bisher nicht die Haare ausgefallen sind. „Nicht jede Therapie hat die gleichen Nebenwirkungen. […] Es gibt ein großes Spektrum an Nebenwirkungen, die ich niemandem wünsche“, schildert Patrice Aminati.

    Patrice Aminati
    "Unverantwortlich und unmöglich": Krebskranke Patrice Aminati hat einen großen Kinderwunsch

    „Ich habe kahle Stellen und auch Haare verloren durch die punktuellen Hirnbestrahlungen“

    Zwar fallen ihre Haare nicht aus – jedoch macht sich die Krankheit dennoch bemerkbar. „Ich habe kahle Stellen und auch Haare verloren durch die punktuellen Hirnbestrahlungen“, so die 30-Jährige. Mit ihrer Krankheit geht sie offen um und schildert auch, dass der Alltag nicht immer einfach ist – sie sprach darüber, dass sie von ihren Eltern gepflegt wird, welche sich auch liebevoll um ihre Tochter kümmern. Auch Daniel Aminati steht seiner Frau zur Seite und hat seine Arbeitszeit als Moderator bereits reduziert.

    Erst kürzlich hat Patrice Aminati verlauten lassen, wie schwer die letzte Zeit war: „Die letzten Tage waren furchtbar. Ich kann und will es nicht beschönigen.“ Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch setzt die Krankheit extrem zu. So sei sie nachts immer wieder aufgewacht: „Mit dem Wunsch, dass das alles nur ein Albtraum ist. Aber das ist es nicht. Es ist die Realität.“

    Patrice Aminati muss immer wieder mit Behandlungsunterbrechungen rechnen. „Eine Therapie verläuft nicht geradlinig. Es kommen immer wieder Dinge dazwischen: Nebenwirkungen, Wechselwirkungen“, meint sie. Die Modedesignerin nannte auch ein Beispiel: „Durch sie wurden meine Leberwerte so schlecht, dass wir die Therapien pausieren mussten. Dann kommen die Metastasen zurück. Jetzt haben wir die Krebstherapie wieder aufgenommen.“

