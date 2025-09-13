„Furchtbar“: Krebskranke Patrice Aminati hat wieder Metastasen

Es sind schwere Zeiten für Patrice Aminati und ihre Familie: Die 30-Jährige ist unheilbar an schwarzem Hautkrebs erkrankt. Nun gibt die Frau von Daniel Aminati ein Gesundheitsupdate.

Die Diagnose schwarzer Hautkrebs bekam Patrice Aminati vor rund zwei Jahren. Dennoch zeigt sich die Fitnesstrainerin kämpferisch. “ Ich bin jung, habe mein Leben noch vor mir. Ich möchte nicht Abschied nehmen, von nichts und niemandem. Ich lebe so gern. Meine Tochter ist für mich Ansporn, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um zu überleben, solange es geht“, erklärte sie in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

„Die letzten Tage waren furchtbar“

Mit der Krankheit geht Patrice Aminati offen um und gewährt Einblicke in ihren Alltag. In einer Fragerunde bei Instagram schilderte sie, wie es ihr derzeit gehe: „Die letzten Tage waren furchtbar. Ich kann und will es nicht beschönigen.“ Die 30-Jährige bestätigt, dass sich neue Metastasen gebildet haben. Patrice Aminati werde derzeit von ihren Eltern gepflegt – diese kümmern sich auch um die gemeinsame Tochter Charly Malika.

„Mit dem Wunsch, dass das alles nur ein Albtraum ist“

Patrice Aminati hat nicht nur körperliche Beschwerden, sondern auch mit seelischen Herausforderungen zu kämpfen. So habe sie zahlreiche schlaflose Nächte hinter sich. Die Frau des „taff“-Moderators hatte Albträume und sei immer wieder aufgewacht: „Mit dem Wunsch, dass das alles nur ein Albtraum ist. Aber das ist es nicht. Es ist die Realität.“

Ihr Ehemann unterstützte sie nur, wo er könne. Daniel Aminati hat seine Arbeit als Moderator reduziert, um sich auf seine Familie konzentrieren zu können und ihr beizustehen. „Wir entschieden uns für den Weg der Hoffnung, nicht den des Selbstmitleids. […] Ich glaube weiterhin an ein Wunder und gebe die Hoffnung nicht auf. Die Sorge, ich könne meine Liebste verlieren, ist belastend und lähmt mich oft. Dann reiße ich mich zusammen, meditiere, mache Sport oder bete. Das hilft in den dunkelsten Momenten“, so der Moderator in der Bild.