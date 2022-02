Konflikt eskaliert: Russland bombardiert die Ukraine!

Was hat Wladimir Putin in der Ukraine wirklich vor? Diese Frage stellt sich derzeit die Welt. Die Panzer von Russland rollen bereits in die Ukraine und die USA fürchten einen umfassenden Einmarsch. Experten und Politiker befürchten: Ein Krieg in Europa wird immer wahrscheinlicher. Nun hat Russland die Ukraine tatsächlich bombardiert.

Russland hat rund 150.000 Soldaten an der Grenze an der Ukraine zusammengezogen. Der Kreml-Chef hat mehrere Forderungen gestellt. Demnach soll die Ukraine die seit 2014 besetzte Krim offiziell als Teil von Russland anerkennen, sie soll kein Nato-Mitglied werden und Teile des Landes sollen „zu einem gewissen Grad demilitarisiert“ werden. „Das Minsker Abkommen existiert nicht mehr“, so Wladimir Putin. Das bedeutet: Der Weg für einen Krieg wäre frei!

Russland greift die Ukraine an

Waldimir Putin hat einen Militäreinsatz im Osten der Ukraine angeordnet. In den Städten Kiew, in Charkiw, Mariupol, Kramatorsk und Odessa waren laut Medienberichten mehrere Explosionen zu hören. Offenbar wurde Odessa vom Schwarzen Meer angegriffen. Truppen sollen demnach die ukrainische Grenze überquert haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben. „Wir sind stark. Wir sind zu allem bereit. Wir werden siegen“, so der Politiker.

Wladimir Putin hat eine Drohung ausgesprochen

Der Kreml-Chef hat unterdessen eine Drohung ausgesprochen. „Jeder, der versucht, sich bei uns einzumischen, oder mehr noch, eine Bedrohung für unser Land und unser Volk zu schaffen, muss wissen, dass Russlands Antwort sofort erfolgen und zu solchen Konsequenzen führen wird, wie Sie sie in Ihrer Geschichte noch nie erlebt haben!“, erklärte Wladimir Putin. Weltweit gab es schon zahlreiche Reaktionen – andere Staaten zeigten sich fassungslos. „Präsident Putin hat sich für einen vorsätzlichen Krieg entschieden, der zu einem katastrophalen Verlust an Leben und zu menschlichem Leid führen wird“, meinte etwa US-Präsident Joe Biden. Schon gelesen? Droht ein neuer Krieg? Darum geht es in dem Ukraine-Konflikt!