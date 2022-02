Droht ein neuer Krieg? Darum geht es in dem Ukraine-Konflikt!

Die Situation im Ukraine-Konflikt spitzt sich immer weiter zu! Kommt es nun zu einer kompletten Eskalation mit Russland? US-Präsident Joe Biden warnt vor einem dritten Weltkrieg. KUKKSI erklärt, warum die Lage im Nahen Osten so dramatisch ist.

Kann ein Konflikt noch abgewendet werden? Die Situation im Ukraine-Konflikt ist dramatisch und könnte jederzeit eskalieren. Russische Soldaten und Panzer haben sich in Stellung gebracht und könnten jederzeit einmarschieren. Laut dem US-Geheimdienst CIA könnte das sogar in den nächsten Tagen schon passieren. Die USA wollen jedoch keine Truppen einmarschieren lassen, da das laut US-Präsident Joe Biden einen dritten Weltkrieg auslösen könne. Dass sich Russland für ein militärisches Vorgehen entscheidet, gilt mittlerweile als sehr wahrscheinlich.

Darum eskaliert es zwischen Russland und der Ukraine

In dem Ukraine-Konflikt geht es vor allem um Gebietsansprüche, aber auch um wirtschaftliche Interessen. Die Ukraine liegt zwischen Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Russland. Bis zum Jahr 1991 war das Land ein Teil der Sowjetunion. Das waren früher auch Estland, Litauen und Lettland, welche jedoch mittlerweile eigene Staaten sind und der EU und NATO angehören. Bei der Ukraine ist das jedoch nicht der Fall. Ein Großteil der Bevölkerung des Landes fordert schon seit langer einen Beitritt der EU. Im westlichen Teil des Landes fordern die Bürger eher einen Anschluss an Russland. Immer wieder kommt es zwischen den beiden Lagern zu Auseinandersetzungen. Russland fordert, dass die EU keine weiteren östlichen Staaten aufnehmen soll. Seit der Annexion die zur Ost-Ukraine gehörende Halbinsel Krim kommt es zwischen den beiden Staaten nicht zu Ruhe. Der Ukraine-Konflikt dauert schon viele Jahre an, könnte sich aber nun zuspitzen – die Kriegsgefahr ist so groß wie seit Jahren nicht. Grund für die jetzige Eskalation ist ein russischer Truppenaufmarsch an den Grenzen der Ukraine mit wohl mehr als 130.000 Soldaten – das gab es in der Geschichte der beiden Länder noch nie.

Bundesregierung fordert Bürger zur Ausreise auf

Die Bundesregierung hat deutsche Bürger aufgerufen, die Ukraine sofort zu verlassen. „Wenn Sie sich derzeit in der Ukraine aufhalten, prüfen Sie, ob Ihre Anwesenheit zwingend erforderlich ist. Falls nicht, reisen Sie kurzfristig aus", heißt es in einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes. In den vergangenen Tagen haben bereits andere Staaten aufgerufen, dass ihre Bürger aus der Ukraine ausreisen sollen – dazu zählen etwa Großbritannien, Dänemark, Lettland, Estland und die USA. „Alle Amerikaner in der Ukraine sollten das Land so bald wie möglich verlassen – und auf jeden Fall in den nächsten 24 bis 48 Stunden", erklärte Jake Sullivan, Nationaler US-Sicherheitsberater. Neuseeland und Australien haben sich ebenfalls angeschlossen.