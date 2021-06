Khloe Kardashian und Tristan Thompson sollen getrennt sein!

Was ist denn bei den Kardashians los? Nachdem sich Kim Kardashian und Kanye West scheiden lassen, gibt es nun auch bei ihrer Schwester ein Liebes-Aus. Zumindest berichten gleich mehrere US-Medien darüber. Khloe Kardashian soll sich von Tristan Thompson getrennt haben.

In der Liebe läuft es im Hause Kardashian zurzeit wohl alles andere als rund. Nachdem die Scheidung von Kim Kardashian und Kanye West bekannt wurde, gibt es nun ein erneutes Liebes-Aus in der Familie. Gleich mehrere Medien berichten von der Trennung zwischen Khloe Kardashian und Tristan Thompson. Auch der Trennungsgrund soll bekannt sein. Dennoch plant die 36-Jährige schon jetzt ihr zweites Baby.

Darum sollen sie sich getrennt haben

Wie Page Six verrät, sollen sich die beiden schon vor mehreren Wochen getrennt haben. ,,Sie kommen zurecht. Es gibt kein Drama. Es fand einvernehmlich statt und sie sind sich einig, was ihre gemeinsame Elternschaft angeht“, soll ein Insider an das Online-Magazin verraten haben. Um die gemeinsame Tochter wollen sich dabei aber beide kümmern. Bisher wollte sich aber weder Khloe Kardashian noch Tristan Thompson dazu äußern. Ebenso ist der genaue Trennungsgrund nicht bekannt. Laut Model Sydney Chase sei der Grund, dass Tristan Thompson erneut fremdgegangen sein soll.

Khloe Kardashian sucht Leihmutter

Erst vor wenigen Tagen sprach die 36-Jährige darüber, ein zweites Kind zu bekommen. Genau deshalb dürfte die Trennung der beiden für viele umso überraschender sein. Die Unternehmerin möchte aber dieses Mal eine Leihmutter haben. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht. ,,Es ist ein sehr mühsamer und harter Prozess. Das liegt auch an Corona. Ich hatte eine und dann kam sie doch nicht infrage", so die Beauty bei der ,,Keeping Up With the Kardashians"-Reunion. Dennoch will sie nicht aufgeben und weiter suchen. ,,Ich dachte echt, das wird einfach", verriet sie ehrlich.