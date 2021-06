Sarah Harrison: Noch ein Baby? Sie macht den Schwangerschaftstest!

Sarah Harrison postete kürzlich einige Schnappschüsse aus ihrem Malediven-Urlaub. Die Follower grübeln derzeit, ob die Influencerin noch ein Baby erwartet. Nun macht die Beauty einen Schwangerschaftstest.

Schwanger oder nicht? Diese Frage beschäftigt die Fans von Sarah Harrison. Gemeinsam mit Ehemann Dominic hat die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin bereits zwei Kinder. Die Community meint aber nun, auf den Schnappschüssen aus dem ihrem Urlaub eine kleine Wölbung am Bauch gesehen zu haben und spekulieren seitdem über eine Schwangerschaft.

Doch ist an den Spekulationen tatsächlich etwas dran? „Vielleicht wisst ihr mehr wie wir“, mein Sarah Harrison. Und dann macht sie einen Vorschlag: „Ich werde jetzt meinen Termin machen und danach werde ich zur Apotheke fahren und einen Schwangerschaftstest kaufen.“ Dominic scheint von der Idee nicht ganz begeistert zu sein. „Wenn ich gerade jetzt aber so in dem Gedanken bin, was Kind Nr. 3 angeht, würde ich das, glaube ich, ehrlich gesagt gar nicht schlimm finden, wenn der jetzt positiv ist“, meint Sartah Harrison.

Das ist das Ergebnis beim Schwangerschaftstest

Dann setzt sie in einem YouTube-Video ihr Vorhaben in die Tat um und macht einen Schwangerschaftstest. „Wir wollten den Test einfach machen, damit ich euch zeigen beziehungsweise beweisen kann, dass ich nicht schwanger bin – und damit ihr endlich aufhört, solche Fragen zu stellen“, erklärt die Influencerin. Sie will den Spekulationen damit ein Ende setzen, welche für sie sehr unangenehm waren: „Die Frage ‚Bist du schwanger?‘ hört sich im gleichen Moment so an wie: ‚Du hast aber einen dicken Bauch, da ist aber ein bisschen was'“ Sie selbst ist mit ihrer Figur sehr zufrieden, wie sie dann noch klarstellt. „Ich finde, ich habe einen ganz normalen Körper – einen superschönen After-Baby-Body, will ich mal behaupten“, zeigt sie sich selbstbewusst. Schon gelesen? Nach Beef: Sarah Harrison bricht zusammen!