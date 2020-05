Prince Damien: Liebes-Update! Ist er vergeben?

Bei „Grill den Henssler“ tritt neben Verona Pooth und Ross Antony auch Prince Damien an. In der Show mit Moderatorin Laura Wontorra spricht der Dschungelkönig auch über seinen Beziehungsstatus. Wie sieht es bei ihm derzeit in der Liebe aus?

Prince Damien wünscht sich endlich eine Beziehung. Der Dschungelkönig hat wohl genug vom Single-Leben. Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel“ hat er zwei Typen kennengelernt, welche er gedatet hat – die Aufzeichnung liegt aber schon einige Wochen zurück. Hat sich bei ihm mittlerweile etwas getan?

Prince Damien verrät seinen Beziehungsstatus

„Ich bin noch Single tatsächlich“, verriet Prince Damien in der neuen Folge von „Grill den Henssler“. Mit den beiden Jungs Benni und Joe hat es wohl nicht geklappt. „Irgendwie gab es da Eifersüchteleien. Es ging den Jungs einfach nicht schnell genug […] und deswegen hat es leider nicht geklappt“, erzählt der Dschungelcamp-Gewinner.

Das ist ihm in einer Beziehung besonders wichtig

Prince Damien verriet vor einigen Wochen, was ihm in einer Beziehung besonders wichtig. „Ich suche sowohl Männer als Frauen. Für mich ist wichtig, dass mich die Person zum lachen bringen kann. Ich bin nicht immer der aufgedrehte, sondern auch mal der ruhige Typ. Damit muss die Person klar kommen. Er oder sie sollte außerdem nicht realitätsfremd sein. Man sollte mich mögen und nicht nur, weil ich mal bei DSDS war“, sagte der TV-Star damals auf der „Movie meets Media“ im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Und auch, in welchem Alter seine Partnerin oder Partner sein sollte, hat er offenbart: „Mädchen gerne jünger oder gleiches Alter. Jungs in meinem Alter oder gerne mal älter.“ In der Liebe hatte er bisher also noch kein Glück – ob er dafür mit dem Kochlöffel besser punkten kann? Ob Prince Damien tatsächlich Verona Pooth und Ross Antony schlagen kann, zeigt VOX am Sonntag um 20:15 Uhr bei „Grill den Henssler“. Schon gelesen? Nach Dschungelcamp: Das sind die Pläne von Prince Damien!