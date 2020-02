Nach Dschungelcamp: Das sind die Pläne von Prince Damien!

Zur „Movie meets Media“ kamen zahlreiche Stars ins Hotel Adlon in Berlin – auch Prince Damien hat sich die Sause nicht entgehen lassen. Im Interview mit KUKKSI spricht er über seine Zeit im Dschungelcamp und was er demnächst vor hat.

Prince Damien hat die diesjährige Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gewonnen. Bei den Zuschauern konnte sich das Paradiesvogel gegen Daniela Büchner und Sven Ottke im Finale durchsetzen und schnappte sich die Busch-Krone.

So war das Dschungelcamp für Prince Damien

Für den 29-Jährigen ging mit der Teilnahme bei IBES ein Traum in Erfüllung. „Für mich war es eine unglaubliche Erfahrung, weil ich habe das einfach als Urlaub empfunden. Ich wollte da hingehen und ein Abenteuer erleben. Und ich habe die Rentenkasse etwas aufbessert“, erzählt Prince Damien im exklusiven Interview mit KUKKSI auf der „Movie meets Media“ in Berlin.

Mit diesen Kandidaten hat er noch Kontakt

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das Dschungelcamp gewinne. Ich hatte sehr starke Konkurrenten und die haben es mehr verdient, dort zu gewinnen“, erzählt uns der Sänger weiter. Und hat er mit den anderen Kandidaten noch Kontakt? „Ich habe mit Elena und Toni richtig engen Kontakt. Mit den anderen nur unregelmäßig“, sagt er uns. Und hat er sich die Episoden alle angesehen? „Ich habe mir keine einzige Folge bisher angesehen – aus dem einfachen Grund: Ich habe einfach keine Zeit“, verriet uns der Sänger.

Der Sänger spricht über seine Pläne

Das nächste große Projekt steht bereits in den Startlöchern: Mit seinem Song „Easy Breezy“ sammelt er nicht nur Spenden für Hilfsorganisationen in Australien, sondern ist auch in der RTL-Show „Die Passion zu sehen. Das Format wird am 8. April ausgestrahlt – neben Prince Damien sind unter anderem auch Alexander Klaws und Thomas Gottschalk am Start. Der Sänger kündigte außerdem ein neues Album an, welches möglicherweise noch in diesem Jahr erscheinen soll. Da hat er sich ganz schön viel vorgenommen – langweilig wird es bei ihm jedenfalls nicht…