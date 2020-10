Katrin Hamann: So steht BTN-Peggy zu Lutz Schweigel!

Katrin Hamann ist nach knapp 10 Jahren bei “Berllin – Tag & Nacht” ausgestiegen. Die Peggy-Darstellerin erzählt im ersten Interview nach ihrem Ausstieg, wie sie sich mit ihrem Serienkollegen Lutz Schweigel wirklich versteht.

Bei “Berlin – Tag & Nacht” haben Joe und Peggy viel durchgemacht – von mehreren Hochzeiten bis zur Scheidung war einfach alles dabei. Als Serien-Paar erlebten die beiden Darsteller in den letzten Jahren viele Höhen und Tiefen.

Peggy und Joe erlebten viele Höhen und Tiefen

Für Katrin Hamann gab es in den vergangenen Jahren viele Highlights – aber besonders einige Szenen mit Joe bleiben ihr besonders in Erinnerung. “Die Hochzeiten mit Joe gehören zu den Highlights. Doch auch der Dreh, wo Peggy im vergangenen Jahr den Unfall hatte, war sehr krass. Und auch an die Dreharbeiten zu dem WG-Brand erinnere mich zurück und nimmt einen auch etwas mit, da man sich dann schon in die Szenen etwas hineinsteigert. Obwohl das sehr anstrengend war, hat es sehr viel Spaß gemacht”, sagt Katrin Hamannn im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Katrin Hamann hat noch Kontakt zu Lutz Schweigel

Katrin Hamann hat auch verraten, ob sie nach dem Serien-Aus noch Kontakt zu Lutz Schweigel hat. “Wir telefonieren oft miteinander, aber es ist nicht so, dass wir uns privat sehr oft treffen. Bei der Arbeit gehörten wir als Joe und Peggy einfach zusammen. Lutz ist einer der respektvollste und loyaste Mensch für mich am Set. Wir haben viel durch auf der Arbeit und mussten zusammen viel umsetzen. Er war im Laufe der Jahre immer für mich da und hat mir viel Gutes getan. Er hat mich auch runtergeholt, als ich öfter mal kurz vorm Ausflippen war. Lutz ist ein toller Mensch”, so die Darstellerin. Sie verriet uns, bald Lutz Schweigel treffen zu wollen. Doch auch die anderen Kollegen wird sie vermissen: “Ich schätze auch die anderen Kollegen und vor allem auch die Crew am Set.”

So emotional war der letzte Drehtag

Der letzte Drehtag hatte es in sich: Bei einem WG-Brand wurde Peggy entstellt und hat danach die Stadt verlassen. “Am letzten Drehtag habe ich geheult wie ein Schlosshund. Ich hatte ein extrem mulmiges Gefühl beim letzten Dreh. Es macht schon mit einem was – das ist wie, wenn man eine Beziehung beendet. Es tat mir weh weh, obwohl es in dem Moment das Richtige war”, so Katrin Hamann. RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.