Kann man die PlayStation 5 vorbestellen?

Nach dem harten Upfuck der Vorbestellungsphase für die neue PlayStation 5 fragen sich im Moment viele Gamer, ob und wann eine neue Welle an Geräten bei den Händlern zur Vorbestellung freigegeben wird.

Nachdem angekündigt worden war, dass die Vorbestellphase geregelt zu einem festen Termin stattfinden werden soll, damit jeder die Chance hat sich eine PS5 zu sichern, haben die Online-Händler kurzerhand nach dem Sony-Event am vergangenen Donnerstag, mitten in der Nacht, die Vorbestellungen scharf geschaltet. Nur die härtesten Fans haben spekuliert und sind wach geblieben, um die Vorbestellseiten zu kampieren.

Alle anderen haben am Freitagmorgen tief in die Röhre geschaut, da die neue Konsole bereits innerhalb weniger Minuten ausverkauft war. Sony hat sich via Twitter bereits für das Vorbestell-Chaos entschuldigt und für die nächsten Tage eine Freigabe weiterer Geräte für die Vorbestellung angekündigt. Wer vor Weihnachten noch eine PS5 haben möchte, sollte daher die üblichen Händlerseiten in den nächsten Tagen regelmäßig besuchen.

Let’s be honest: PS5

preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will

release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be

available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) 19. September

2020