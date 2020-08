In diesen 12 Ländern gab es bisher kein Corona!

Die zweite Welle der Corona-Pandemie steht vor der Tür. Die meisten Länder sind besonders gut gegen das neuartige Virus gewappnet – andere haben es nicht einmal gesehen. Ja, richtig gelesen: Es gibt Länder, in denen das Coronavirus noch nicht Fuß gefasst hat.

Seit Anfang des Jahres wütet das Coronavirus auf der gesamten Welt. Gerade die Industriestaaten hat es heftig erwischt – vor allem China als Ursprungsland hat es besonders schlimm getroffen. Vor einigen Wochen ist die Rate der Neuinfektionen wieder gestiegen und mittlerweile in Deutschland sogar pro Tag bei über 2.000! Für die meisten Länder steht die zweite Welle an und doch gibt es immer noch Regionen auf der Welt, die bis heute keinen einzigen Corona-Fall hatten – zumindest laut offiziellen Angaben.

Zwölf Länder ohne Coronavirus

Insgesamt gibt es 193 Länder auf der Welt. Laut der WHO (Weltgesundheitsorganisation) kamen Corona-Fälle in bisher 181 Ländern vor. 12 Staaten hatten bisher keine Infektionen gemeldet. Dazu gehören Palau, Mikronesien, die Marshallinseln, Nauru, Kiribati, die Salomon-Inseln, Tuvalu, Samoa, Vanuatu, Tonga, Turkmenistan und Nordkorea haben weder der WHO, noch dem Europäischen Zentrum für Prävention angegeben, sie hätten das Coronavirus in ihrem Land. Doch wie kann das sein?

Frühe Maßnahmen gegen Covid-19

Was definitiv auffällt: Zehn der zwölf Länder sind Inselgruppen und liegen mitten im Pazifischen Ozean. Ihre geografische Lage spielt da mit Sicherheit eine gravierende Rolle. Dazu kommt, dass eben diese Länder schon früh mit der Prävention gegen das Virus angefangen haben – die meisten schon Anfang Februar. Ein ärztliches Attest verlangen beispielsweise die Salomonen bei der Einreise. Und einige Staaten haben die Grenzen einfach dicht gemacht – in Samoa kommt seit dem 25. März kaum noch einer rein. Bei einigen Ländern wird aber auch spekuliert, ob sie nicht doch ihre Daten fälschen, um mit einem positiveren Image aus der Krise herauszugehen. Schon gelesen? Angela Merkel verkündet: Das sind die neuen Corona-Regeln!