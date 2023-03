Justin Bieber: Welttournee abgesagt! Riesige Sorge um den Sänger

Wie schlecht geht es Justin Bieber wirklich? Die Fans machen sich riesige Sorgen um den Sänger! Denn der „Baby“-Interpret hat seine komplette Welttournee abgesagt. Auch Auftritte in Deutschland sind betroffen.

Die „Justice World Tour“ musste mehrmals verschoben werden. Nun müssen die Fans von Justin Bieber ganz stark sein. Denn die komplette Welttournee wurde abgesagt. Bekanntgegeben wurde das auf dem offiziellen Account beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die Hintergründe für die überraschende Absage sind bisher völlig unklar. Die Konzerte wurden ersatzlos gestrichen und wohl nicht nachgeholt.

Justin Bieber hatte immer gesundheitliche Probleme

In Deutschland sollte Justin Bieber am 9. März 2023 auftreten. Fans sollen sich an die Vorverkaufsstellen bezüglich einer Rückerstattung melden. Justin Bieber hatte immer wieder gesundheitliche Probleme. So gab der Sänger erst im letzten Jahr bekannt, dass er an dem Ramsay-Hunt-Syndrom leide. Nerven im Ohr und im Gesicht werden bei der Virus-Erkrankung angegriffen. Nach wenigen Terminen unterbrach er im September 2022 seine Tournee.

Die geplanten Konzerte in Hamburg (16. Januar), Köln (31. Januar), Frankfurt (2. Februar) und Berlin (4. Februar). Am 4. September 2022 hatte er beim Rock in Rio in Brasilien seinen letzten Auftritt. Dort erklärte er danach, dass er sich schwach fühle und erstmal nicht auf der Bühne stehen könne. Ob er nur eine längere Auszeit nimmt oder sich sogar komplett aus dem Rampenlicht zurückzieht – da heißt es wohl nur abwarten.