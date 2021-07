Justin Bieber: Fans lauerten ihm vor seiner Wohnung auf!

Wenn man an den Ruhm und Glamour der Superstars denkt, dann sieht man immer nur eine schöne, glitzernde Welt. Doch sie hat auch Schattenseiten. Das musste Popsängerin Justin Bieber hautnah erleben. Denn nun stand plötzlich eine Fan-Crowd vor seiner Tür. Wie der 27-Jährige wohl darauf reagiert hat?

Alles hat irgendwo auch eine Schattenseite – auch wenn man Superstar und weltbekannt ist. Justin Biebers Adresse ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Nun stehen nicht nur Paparazzi vor seinem Haus, sondern auch zahlreiche Fans. Immer wieder warten Anhänger vor seinem Wohnhaus in New York City, um ein Selfie mit dem Popsänger zu erhaschen.

So reagierte Justin Bieber auf die Fans

Justin Bieber ist aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken und hat eine weltweite Fanbase aufgebaut. Doch das hat auch nicht so tolle Seiten. Auch wenn er gern mal in seine Privatsphäre einblicken lässt, hat er schon im letzten Jahr deutlich gemacht, dass er es nicht mag, wenn sein Anwesen von Fans belagert wird. ,,Wie überzeugt man sich selbst, dass es nicht völlig unangemessen und respektlos ist, vor meinem Haus zu warten, um zu gucken, zu starren und Fotos zu machen, während ich in meine Wohnung gehe. Dies ist kein Hotel. Es ist mein Zuhause“, ließ der 27-Jährige seinen Unmut via Instagram heraus.

Immer wieder Probleme mit Privatsphäre

Es ist nicht das erste Mal, dass er so belagert wird. In der Vergangenheit hatte er immer wieder mit Fans zu kämpfen, die massenhaft vor seinem Haus aufgetaucht sind. Es ist also nicht das erste Mal, dass Fans so aufdringlich reagieren. Sogar Einbrüche und Diebstähle gab es. So wirklich Ruhe hat er nicht. Dass der Sänger aber mittlerweile erwachsen ist und ruhig mit der Situation umgeht, zeigt aber auch, wie erwachsen der Star geworden ist – trotz dieser ganzen Vorfälle in der Vergangenheit. Schon gelesen? Ed Sheeran schreibt neuen Song für BTS-Album!