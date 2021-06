Ed Sheeran schreibt neuen Song für BTS-Album!

Das ist ja mal eine echte Überraschung: Der britische Songwriter und Popstar Ed Sheeran hat für die südkoreanische K-Pop-Band BTS einen neuen Song für ihr Album geschrieben! Das wurde nun sogar offiziell bestätigt. Was aber viele nicht wissen: Es ist nicht das erste Mal.

Das dürfte sicher einige Fans des Künstlers und der Band freuen. Auch wenn knapp 9000 Kilometer zwischen ihnen liegen: Es soll nämlich erneut eine Zusammenarbeit zwischen Ed Sheeran und BTS geben. Aber was war eigentlich der erste gemeinsame Song und wie kam er an?

Ed Sheeran arbeitete schon mit BTS zusammen

Der britische Superstar Ed Sheeran hatte eine längere Pause eingelegt, doch nun scheint er wieder völlig dabei zu sein. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte er seinen neuen Song ,,Bad Habits“, der ordentlich durch die Decke ging. Und nun soll ein zweiter Song mit ihm und BTS in den Startlöchern stehen – aber whait. Der zweite Song? Was war das erste gemeinsame Lied der beiden? Auf dem BTS-Album ,,Map of the Soul: Persona“ machten die sieben Boys jede Menge Songs mit verschiedenen Gästen. So wurde der Song ,,Make it Right“ von Ed Sheeran und der südkoreanischen Band zusammengeschustert.

Neues Lied von Ed Sheeran und BTS

Die Zusammenarbeit lief damals scheinbar sehr gut, denn BTS sowie Ed Sheeran haben hinterher von der Zusammenarbeit geschwärmt. Nun soll es eine neue Kollaboration geben. In der US-amerikanischen Radioshow Most Requested Live plauderte nun der Brite nämlich interessante Details aus, die viele Fans freuen dürften. ,,Ich habe mit BTS auf ihrem letzten Album kollaboriert und ich habe gerade einen Song für ihr neues Album geschrieben", erzählte der 30-Jährige. ,,Und sie sind einfach super, super cool."