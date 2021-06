Leni Klum: Tochter von Heidi zeigt sich nackt!

Wie man weiß, passt Nacktheit und Heidi Klum sehr gut zusammen. Die 48-Jährige zeigt gern selbstbewusst und stolz ihren Körper – und das natürlich auch völlig zurecht. Doch wie die Mutter, so auch die Tochter. Leni Klum hat nämlich jetzt auch zum ersten Mal ordentlich Haut gezeigt.

Das Jahr 2021 begann für Leni Klum ziemlich gut. Sie landete nämlich zusammen mit Mama Heidi auf dem Cover der Vogue für die Januar/Februar-Ausgabe. Bisher gab es von ihr nur vereinzelte Bilder auf ihrem Instagram-Profil. Doch nun wagt die 17-Jährige Haut zu zeigen – und das kam bei ihrer Community verdammt gut an.

Leni Klum zeigt sich selbstbewusst

Normalerweise kennt man diese Seite von dem jungen Model noch gar nicht. Doch nun zeigt sie auf ihrem Instagram-Profil selbstbewusst Haut. Nur ein Handtuch verdeckt ihren restlichen Körper. Das kennt man sonst eigentlich nur von Mama Klum. Natürlich reagierten viele ihrer Fans bei so einem Bild. Immerhin ist es etwas völlig Neues. Aber wie sind die Reaktionen ausgefallen?

Viele User reagieren auf das Leni-Bild

Das Bild ist noch nicht mal einen Tag alt und kratzt schon jetzt an den 150.000 Likes. Das ist natürlich echt krass. Auch die Reaktionen in den Kommentaren vielen nahezu nur positiv aus. Viele User warne vor allem darauf stolz, wie selbstbewusst und sicher sie mit ihrem Körper umgeht. Immerhin steht sie total in der Öffentlichkeit. Da ist so ein Foto schon sehr gewagt.