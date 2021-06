Justin Bieber: Süße Liebeserklärung an Hailey!

Justin und Hailey Bieber sind einfach unzertrennlich! Die beiden sind so verliebt wie am ersten Tag. Nun macht der Sänger seiner Frau eine total süße Liebeserklärung.

Die beiden hatten erst kürzlich den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte getroffen. Seitdem genießen der Musiker und seine Freundin die Zeit weiter in Europa und lassen es sich in Griechenland gut gehen.

Justin bedankt sich bei Hailey

Der 27-Jährige postete nun ein Foto von sich und Hailey, wo sie sich auf einem Boot befinden. „Danke dafür, dass du der niedlichste und liebenswerteste Mensch dieser Erde bist“, so der Sänger. Die Fans finden das einfach unglaublich süß! „Ihr seid ein so süßes Paar“ oder „Ihr passt einfach so gut zusammen“, schreiben die Follower in den Kommentaren. Und bei den beiden merkt man tatsächlich: Sie sind einfach nur glücklich!

Justin und Hailey Bieber kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Im Jahr 2015 kamen die beiden erstmals zusammen. Nach einer Trennung kam im Jahr 2018 dann die Verlobung und nur kurze Zeit danach die Hochzeit – seitdem sind die beiden ein absolutes Traumpaar! Doch die Anfangszeit war nicht immer ganz einfach. „Es gab viele Dinge, die ich ihr nicht sagen konnte, weil ich Angst hatte, so ehrlich zu sein“, gab Justin Bieber mal in einem Interview gegenüber GQ zu. Schon gelesen? Justin Bieber: So sah er zu Beginn seiner Karriere aus!