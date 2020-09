Justin Bieber erinnert sich an schwere Zeit!

Mit gerade mal 13 Jahren wurde Justin Bieber bekannt. Er ist einer der erfolghreichsten Teenie-Stars weltweit: Er veröffentlichte mehrere Alben und erobert mit seinen Hits regelmäßig die Chartspitze. Doch nicht immer war die Zeit für den Sänger einfach.

Der Sänger hat eine riesige Fanbase: Er füllt nicht nur ganze Hallen, sondern hat auch in den sozialen Netzwerken eine Community von mehreren Millionen Followern. Mit dem Hype um seine Person konnte Justin Bieber nicht immer umgehen. Seine Ehefrau Hailey Bieber und der Glaube am Gott haben ihn dabei geholfen, die Krise zu bewältigen.

Justin Bieber hatte es nicht immer einfach

Besonders als Teenie war die Zeit für ihn nicht immer einfach. „Als ich ein Teenager war, wurde mein Verhalten durch meine Unsicherheiten und meinen Frust gesteuert. Meine zwischenmenschlichen Beziehungen litten unter meinem großen Ego“, schrieb Justin Bieber auf seinem Instagram-Kanal. Neben seiner Karriere sorgte der Sänger damals auch für viele Negativ-Schlagzeilen – darauf spielt er in dem Post an.

Künftig will Justin Bieber einiges ändern, wie der in dem sozialen Netzwerk weiter verrät. „Ich will meinen Narzissmus hinter mir lassen, um ein guter Ehemann zu sein und in Zukunft auch ein guter Vater zu werden", so der Sänger. Mit Hailey ist er gerade total happy: Das Paar hat vor zwei Jahren geheiratet und haben sich im August gemeinsam taufen lassen, was ein Liebesbeweis sein soll. Das Album „Changes" widmete er seiner Ehefrau.