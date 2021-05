Julia Holz hat sich im April mit einer schockierenden Nachricht an ihre Community gewandt: Die Influencerin hat Gebärmutterhalskrebs! Nun die nächste Hiobsbotschaft: Der Krebs hat bereits gestreut! Eine Operation scheint daher nicht mehr möglich zu sein.

Der Krebs sei bereits im Endstadium. „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich habe mich dazu entschlossen, es mit euch zu teilen, denn ich möchte andere Frauen davor schützen“, schrieb die Influencerin, welche unter dem Namen „mrs.julezz“ bekannt ist, damals bei Instagram. Und weiter: „Ja, ich habe Krebs im fortgeschrittenen Stadium und ja, es ist vielleicht sogar meine eigene Schuld. Denn ich hätte viel früher zur Vorsorgeuntersuchung gehen müssen und dann wäre der Krebs im Gebärmutterhals bestimmt schon vorher erkannt worden.“

Der Krebs hat bereits gestreut

Der Tumor ist um die 5 Zentimeter groß – eigentlich sollte die Gebärmutter entfernt werden. Doch das musste nun abgesagt werden: Der Krebs hat bereits gestreut! „Mir wurde nochmals der Boden unter den Füßen genommen. Mein kleiner großer ‚Herbert‘-Tumor ist leider doch bösartiger und größer geworden, als wir alle dachten. Leider hat er auch gestreut auf meine Lymphknoten an den Schenkeln“, schreibt die Mutter einer Tochter bei Instagram. Eine Operation ist deshalb nicht mehr möglich.

Eine Operation ist vorerst nicht möglich

Und wie geht es nun weiter? „Die einzige Methode ist jetzt, 6 Monate Strahlen- und Chemotherapie zugleich, um den Tumor zu verkleinern und die Krebszellen absterben zu lassen. Und dann vielleicht zu operieren", erklärt Julia Holz. Sie habe riesige Angst davor und wird deshalb auch von einem Psychologen betreut. „Aber da muss ich jetzt durch, das weiß ich ja. Ich habe die letzten zwei Tage viel geweint und mit vielen guten und lieben Menschen gesprochen (danke an euch). Den Kopf in den Sand stecken hilft ja nichts", so der Web-Star, welcher auf Mallorca lebt. Zuletzt hat sie noch eine Bitte an ihre weiblichen Fans: „Macht euch einen Termin bei eurem Frauenarzt und macht einen Krebsvorsorge-Test."