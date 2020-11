Joe Biden: Sein Sohn starb an einem Hirntumor!

Joe Biden fordert bei der US-Wahl den amtiertenden Präsidenten Donald Trump heraus! Der Demokrat musste in seinem Leben bereits mehrere Schicksalsschläge verkraften – vor einigen Jahren starb sein Sohn an einem Hirntumor.

Wer wird der neue US-Präsident? Die Wahlen finden in den Vereinigten Staaten am 3. November statt. Joe Biden hat gute Chancen, Donald Trump abzulösen. Dabei hatte es der Demokrat in einem Leben nicht immer ganz einfach. Beau Biden war der älteste Sohn von Joe Biden und strebte eine politische Karriere an. Doch eine Krankheit machten seine Pläne zunichte: Im Jahr 2015 starb er an den Folgen eines Hirntumors.

Beau Biden starb an einem Hirntumor

“Die gesamte Familie Biden ist unbeschreiblich traurig”, teilten die Angehörigen damals in einer Mitteilung mit. “Wir wissen, dass sein Geist in uns allen weiterleben wird – besonders durch seine mutige Frau Hallie und die zwei bemerkenswerten Kinder Natalie und Hunter”, hieß es in dem Statement weiter. Es war nicht der erste Schicksalsschlag, den Joe Biden verkraften musste: Seine erste Ehefrau und die kleine Tochter waren 1972 bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

So tickt Joe Biden privat

Joe Biden wurde am 20. November 1942 in Scranton im Bundesstaat Pennsylvania geboren. Im Stadtrat von Wilmington (Delaware) begann er seine politische Karriere. Im Alter von 29 Jahren wurde er in den US-Senat gewählt – dort vertrat er den Bundesstaat Delaware. Im jahr 2009 zog er mit Barack Obama dann ins Weiße Haus ein. Für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten hatte er sich in den Jahren 1988 und 2008 beworben – das blieb jedoch erfolglos. Am 25. April 2019 gab Joe Biden bekannt, vor der Präsidentschaftswahl 2020 in der Vorwahl seiner Partei zu kandidieren. Am 5. Juni 2020 wurde die Auswertung der Vorwahlergebnisse bekannt – die Mehrheit der Delegierten hatte er dabei erreicht, umbeim Parteitag der Demokraten nominiert zu werden. Nun tritt er gegen Donald Trump an – ob er der neue US-Präsident wird, entscheidet sich am 3. November 2020. Schon gelesen? US-Wahl 2020: Diese Stars unterstützen Donald Trump