US-Wahl 2020: Diese Stars unterstützen Donald Trump

Bleibt Donald Trump weiter US-Präsident oder muss er das Amt an Joe Biden abgeben? Am 3. November 2020 entscheiden die Amerikaner, wer in den nächsten vier Jahren das Land regieren soll. Obwohl zahlreiche US-Promis hinter dem Demokraten stehen, bleiben einige dem amtierenden US-Präsidenten treu.

Immer mehr Stars bstehen hinter Joe Biden. “Ich habe Joe Biden und Kamala Harris gewählt”, schreibt Jennifer Aniston. “Es geht um die Zukunft unseres Landes und um die der ganzen Welt. Wählt für Gleichberechtigung, Liebe und Anstand”, so die Schauspielerin. Und auch Taylor Swift, Tom Hanks sowie George Clooney untertützen den Demokraten.

Diese Stars sind Trump-Anhänger

Es gibt aber auch einige Promis, welche hinter Donald Trump stehen. Oscarpreisträger Jon Voight unterstützt den US-Präsidenten. “Biden ist böse, Trump muss gewinnen”, schrieb der Vater von Angelina Jolie vor einigen Monaten beim Kurznachrichtendienst Twitter. “Wir müssen Gott bitten, diesen Horror abzuwenden”, mahnt der Schauspieler weiter. Der Schauspieler Stephen Baldwin sowie Komikerin Roseanne Barr unterstützen ebenfalls den Republikaner.

Und auch Punk-Pionier John Lydon alias Johnny Rotten ist ein Trump-Fan. “Er ist die einzige vernünftige Wahl, jetzt, da Biden im Rennen ist”, denn der “kann das einfach nicht, das Ruder übernehmen”, erklärte er gegenüber dem Observer. Kanye West unterstütze Doinald Trump in der Vergangenheit und trug eine Baseball-Mütze mit dessen Wahlkampf-Slogan “Make America Great Again”. Später machte er selbst Schlagzeilen, bei der Wahl selbst kandidieren zu wollen. Ob Donald Trump oder Joe Biden gewinnt, wird man erst ab dem 3. November sehen – die US-Wahl spaltet jedenfalls Hollywood… Schon gelesen? US-Wahl 2020: So funktioniert die Präsidentschaftswahl