Jesse Williams: Nacktfotos von dem Grey’s Anatomy-Star aufgetaucht!

Das ging wirklich nach hinten los. Eigentlich trat der Schauspieler Jesse Williams nämlich bei einem Schauspielstück auf, bei dem das Fotografieren und Filmen strengstens verboten war. Es gab nämlich eine heiße Nacktszene. Dennoch wurden Aufnahmen gemacht, die nun die Runde machen. Wie der „Grey’s Anatomy“-Star wohl über die Sache denkt?

Niemand will sich selbst nackt im Internet entdecken. Natürlich war das Risiko bei dem Theaterstück da. Schließlich gab es eine Nacktszene eines Promis und ein Live-Publikum war auch vor Ort. Da gibt es immer Personen, die es schaffen, unter den striktesten Vorschriften ein paar Bilder zu knipsen.

Jesse Williams tritt am Broadway auf

Den Schauspieler Jesse Williams schaffte zwar durch die erfolgreiche Ärzte-Serie „Grey’s Anatomy“ seinen großen Durchbruch. Doch kennt man den US-Amerikaner auch durch viele andere Auftritte. Beispielsweise auch vom Broadway. Dort spielt er nämlich in „Take Me Out“ mit. Das sorgt nun allerdings für mächtig Aufsehen. Immerhin gibt es so etwas nur wirklich selten. Das Fotografieren und Filmen ist in den Theatern untersagt. Dennoch gibt es immer wieder Besucher, die es dennoch tun. So gingen nun Nacktfotos des Schauspielers viral. In dem Theaterstück gab es nämlich Nacktszenen.

So reagierte der Schauspieler auf die Fotos

,,Ich bin nicht niedergeschlagen deswegen. Unsere Aufgabe ist es, jeden Abend da rauszugehen, egal was passiert", sagte der 40-Jährige in einem Interview gegenüber der Associated Press. ,,Wir müssen weiterhin für uns selbst eintreten. Und es ist wunderbar zu sehen, wie eine Gemeinschaft zurückschlägt und deutlich macht, wofür wir stehen und wofür nicht", setzte er fort.