Ist mein Partner ein Narzisst? Diese 7 Indizien sprechen dafür!

Sie können zunächst anziehend und charmant wirken. Wenn eine Beziehung jedoch intensiver wird, können Narzissten durchaus ihre unangenehme Seite zeigen. Doch was steckt eigentlich genau dahinter und wie wirkt sich das aus? KUKKSI verrät 4 Indizien, die dafür sprechen, dass dein Partner ein Narzisst sein könnte.

Wie hält es Melania Trump eigentlich mit Donald Trump aus? Diese Fragen haben sich wohl viele gestellt. Denn dass der ehemalige US-Präsident narzisstische Züge hat, ist längst kein Geheimnis mehr. „Ich glaube, mein Partner ist ein Narzisst“- diesen Satz hört man heute oft. Klar: Die Gesellschaft ist insgesamt egoistischer geworden. Auf der anderen Seite ist aber auch die Hilfsbereitschaft so groß wie seit Jahren nicht mehr.

Jeder von uns kennt wohl Menschen, welche das Bedürfnis nach Anerkennung und Aufmerksamkeit haben. Zudem stehen diese Menschen gerne im Mittelpunkt. Aber ist man deshalb gleich ein Narzisst? Rund 1 bis 5 Prozent der Bevölkerung sollen eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Doch woran erkennt man einen Narzisst überhaupt? Sie nehmen sich wichtiger als andere Menschen. Tatsächlich ist ein gewisses Maß an Narzissmus gesund, denn so nimmt man seine eigenen Bedürfnisse wahr – zudem kann man sich gut durchsetzen und hat ein starkes Selbstbewusstsein.

Ist das jedoch zu sehr ausgeprägt und wenn diese Eigenschaften das Leben bestimmen, sprechen Experten von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Denn sie nutzen Menschen aus, nehmen keine Rücksicht auf ihr Umfeld und servieren Personen in ihrem Umfeld aus, welche ihnen nicht das Gefühl geben, im Mittelpunkt zu stehen. Denn genau darum dreht es sich bei Narzissten – sie wollen immer in allem die Besten sein und schauen auf andere Menschen eher hinab. Denn so fühlt sich der Narzisst stark, wenn man die Leistungen von anderen Menschen abwertet. Narzissten haben keine Empathie für ihr Umfeld und verhalten sich rücksichtslos, da sie nur an sich selber denken.

An diesen Anzeichen erkennt man einen Narzisst

Keine Empathie: Sich in die Lage anderer Menschen hineinzuversetzen, fällt ihnen besonders schwer.

Kommunikation: Sie reden am liebsten über sich selber. Andere Menschen sehen sie eher als abwertend und haben an ihren Geschichten kein Interesse.

Niedriger Selbstwert: Narzissmus entsteht meist schon im Teeniealter – meist, wenn ein Elternteil narzisstische Züge hat und deshalb keine Nähe und Zuneigung erfahren hat. Genau deshalb brauchen Narzissten auch immer eine Bestätigung von anderen.

Kritik? Fehlanzeige! Narzissten würden ihre Fehler niemals zugeben. Wenn man ihn kritisiert, reagieren Narzissten sofort mit einem Gegenangriff und lassen sich keine Grenzen aufzeigen. Er sieht sich als Opfer.

Schwarz-Weiß-Denken: Genau wie Borderliner haben Narzissten auch ein Schwarz-Weiß-Denken. Sie finden Menschen entweder komplett toll oder komplett doof – dazwischen gibt es einfach nichts. Zudem können sie nicht verzeihen – eine zweite Chance würden sie nicht geben.

Die Suche nach Aufmerksamkeit: Egal, ob im Job oder im privaten Umfeld – Narzissten suchen immer nach einer Bestätigung oder Aufmerksamkeit.

Egal, ob im Job oder im privaten Umfeld – Narzissten suchen immer nach einer Bestätigung oder Aufmerksamkeit. Dominanz: Narzissten wollen in allem einfach immer der Beste sein. Leistungen anderer zählen nicht.

Narzissmus in der Partnerschaft

Narzissten können einfach ziemlich schnell um den Finger wickeln – denn sie haben ein extrem selbstbewusstes Auftreten, sind sehr kommunikativ und gehen auf andere Menschen offen zu. Bei einem Kennenlernen sind Narzissten das komplette Gegenteil eines selbstverliebten Egomanen und hinterlassen bei dem anderen einen gewissen Wow-Effekt. Lernt man den Narzissten näher kennen, kann er seine unangenehme Seite zeigen – auch in einer Partnerschaft und vor allem im Bett. Denn der Narzisst benötigt immer Abwechslung und es darf nie langweilig werden – so stehen in einer Partnerschaft eher sein Interesse im Vordergrund, anstatt die gemeinsamen. Der Beziehungspartner ist irgendwann erschöpft – denn er hat irgendwann nicht mehr die Kraft, ihm dauerhaft die Anerkennung zu geben. Das kann dann schnell zum Liebes-Aus führen – denn von dem Narzissten werden sie niedergemacht oder schnell abserviert.

Genau wie bei anderen psychischen Krankheiten kann Narzissmus unterschiedlich ausgeprägt sein. Unterschieden wird auch offener und verdeckter Narzissmus. Denn bei offenen Narzissten merkt man dies sofort am Verhalten. Verdeckten Narzissten gehen etwas strategischer und auffälliger vor, um ihre Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit zu befriedigen. Männer neigen eher zum offenen Narzissmus, während es bei Frauen eher verdeckt ist.