Isi Glück: So hoch ist die Gage pro Malle-Auftritt

Isi Glück ist einer der bekanntesten Ballermann-Stars. Die Party-Sängerin begeistert mit ihren Hits im Megapark. Die Künstlerin hat enthüllt, wie hoch ihre Gage pro Malle-Auftritt ist.

Die Sängerin hat es geschafft, wovon viele Newcomer träumen: Isi Glück ist einer der erfolgreichsten Stars am Ballermann und wird Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“. Zudem zog sie sich für den Playboy aus. Doch der Weg bis dahin war steinig.

„Ich verdiene mein Geld hauptsächlich mit Auftritten. Das heißt, ich bin jede Woche unterwegs, sei es auf einem Schützenfest, auf einer Malle-Party oder auf Mallorca im Megapark“, verriet die Künstlerin in der NDR-Reportage „Isi Glück – Reich durch Ballermann-Musik“. „Ich animiere sie, mit mir zu feiern. Das ist das Entertainment, was mir immer Spaß gemacht hat“, so die Blondine.

„Ich glaube, 6900 Euro waren das damals pro Auftritt“

Ganz offen spricht Isi Glück dann sogar über ihre Gage. „Ich glaube, 6900 Euro waren das damals pro Auftritt. Ich glaube, vor zwei Jahren. Das ist mittlerweile nach oben gegangen, aber eine genaue Zahl sage ich jetzt nicht“, plaudert die Sängerin aus.

Ihr Manager und Schlagerkollege Matthias Distel alias Ikke Hüftgold bestätigte den rasanten Marktwert von Isi Glück. „Isi Glück hat gagen-technisch riesige Sprünge gemacht die letzten Jahre“, so der Sänger.

Vor einigen Jahren habe sie mit einer Gage von rund 2000 Euro begonnen. Nicht selten hat Isi Glück fünf oder sechs Shows an einem Wochenende. Denn neben dem Megapark auf Mallorca tritt die Künstlerin auch in Deutschland auf. „Ich trete meistens zwei bis drei Mal die Woche im Megapark auf. Jeden Freitag fliege ich nach Deutschland und mache am Wochenende auch noch fünf oder sechs Auftritte“, berichtet die Ballermann-Queen.

„Das ist schon wirklich wahnsinnig viel Geld“

Sie selbst ist über den Verlauf ihrer Karriere sehr überrascht. Isi Glück arbeitete vor ihrer Ballermann-Karriere als Sport- und Fitnesskauffrau und hat damit rund 3.500 Euro brutto im Monat verdient – heute bekommt sie mehr das Doppelte pro Auftritt. „Und dann denke ich mir, was man da heute für einen Auftritt bekommt, das ist schon wirklich wahnsinnig viel Geld“, gesteht die Malle-Sängerin. Isi Glück erfindet sich zudem immer wieder neu und produziert immer neue Songs – allein ihr Hit „Oberteil“ war zuletzt ein riesiger Erfolg.