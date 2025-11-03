Isi Glück: „Die Dreharbeiten zu DSDS machen unglaublich viel Spaß“

Ballermann-Queen Isi Glück wird Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“. Im Interview mit KUKKSI Mallorca spricht die Sängerin über die Dreharbeiten und über die Saison im Megapark.

Für Isi Glück hätte dieses Jahr kaum besser laufen können! Denn die Künstlerin sorgte nicht nur für eine volle Hütte im Megapark auf Mallorca, sondern zog sich für den Playboy aus, steigt bei DSDS als Jurorin ein und hat am 7. November 2025 ihr erstes Konzert in der Westfalenhalle in Dortmund.

Isi Glück zieht ein positives Fazit zur Saison auf Mallorca

Vom 23. bis zum 26. Oktober fand das Closing im Megapark auf Mallorca statt. Isi Glück zieht ein positives Fazit über die Saison auf Mallorca. „Es war eine tolle Saison mit vielen schönen Momenten. Ich habe mich besonders darüber gefreut, dass circa die Hälfte meiner Auftritte oben und die andere Hälfte unten im Megapark stattgefunden haben. Ich liebe die Abwechslung!“, sagt die Sängerin im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca.

Für die Ballermann-Queen gab es in dieser Saison vor allem ein Moment, an welchen die zurückblickt: „Ein besonderer Moment dieses Jahr war, als mein Debütalbum auf Platz 1. gelandet ist! Diese Freude darüber, mit meinem Team und auch den Fans zu teilen hat mir eine Gänsehaut bereitet!“

„Mit Dieter Bohlen und Bushido macht das richtig Laune zusammen“

Zudem haben die Dreharbeiten für „Deutschland sucht den Superstar“ begonnen. Die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen und Bushido könnte kaum besser laufen, wie die Musikerin verrät. „Die Dreharbeiten zu DSDS machen unglaublich viel Spaß! Wir hatten schon viele lustige und auch emotionale Momente und mit Dieter Bohlen und Bushido macht das richtig Laune zusammen“, so Isi Glück.

Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigt RTL ab Frühjahr 2026 – ein genauer Sendetermin steht bisher noch nicht fest. Doch vorerst konzentriert sich Isi Glück auf ihr erstes eigenes Konzert – dieses steigt am 7. November 2025 in Dortmund.