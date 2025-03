Isi Glück: 10 Fakten über die Ballermann-Queen

Isi Glück ist eine echte Powerfrau und am Ballermann auf Mallorca nicht mehr wegzudenken. Regelmäßig heizt die Blondine mit ihren Partyhits im Megapark den Fans ein und bringt den Party-Tempel zum beben. KUKKSI Mallorca hat 10 spannende Fakten zu Isi Glück zusammengefasst.

Isi Glück ist einer der bekanntesten Ballermann-Stars überhaupt. Die Sängerin ist aus dem Megapark auf Mallorca nicht mehr wegzudenken – mit ihren Hits heizt sie dem Publikum in dem Party-Tempel wöchentlich ein und hat sich einen großen Namen auf der Balearen-Insel gemacht. Und auch die Fans in Deutschland kommen auf ihre Kosten, denn die Musikerin tritt hierzulande oft auf und bringt das Ballermann-Feeling nach Hause.

Das sind 10 Fakten über Isi Glück

Wo und wann wurde Isi Glück geboren?

Isi Glück wurde am 11. Februar 1991 in Elmshorn (Schleswig-Holstein) geboren.

Der richtige Name von Isi Glück ist…

Isabel Buder-Gülck.

Welchen Job übte sie vor ihrer Ballermann-Karriere aus?

Isi Glück arbeitete vor ihrer Party-Karriere, welche sie im Jahr 2017 begann, als Sport- und Fitnesskauffrau sowie Fernsehredakteurin. Außerdem wurde sie zur „Miss Germany“ gewählt. In dem Job als Party-Queen fühlt sie sich mehr als wohl. „Ich kann mich selbst entfalten und meine eigenen Ideen umsetzen. So viel Freiheit hatte ich in anderen Berufen nie“, erklärte die Sängerin mal gegenüber t-online.

Ihr Hit wurde zur Megapark-Hymne

Den Song „Ich will zu dir (Hände hoch Malle)“ hört man im Megapark ziemlich oft. Kein Wunder: Der Titel wurde nämlich zur Hymne des Party-Tempels.

Das sind ihre Top-Hits

Isi Glück hat zahlreiche Top-Songs veröffentlicht. Neben der Megapark-Hymne „Ich will zu dir (Hände hoch Malle)“ kommen von ihr unter anderem „Die Kinder von Malle“ (2018), „Das Leben ist ne Party“ (2018), „Die Party sind wir“ (2019), „Ballerina (Mallorca wo die Liebe begann)“ mit HONK! (2020), „Für immer auf Mallorca“ mit Julian Benz & DJ MICO (2021), „Die Berge über uns“ mit Ikke Hüftgold (2021), „Knicklicht“ (2022) und „Mein Leben ist ein Club“ (2023). Zuletzt sorgten vor allem die Songs „Mallearen“ oder „Oberteil“ für Ohrwurm-Charakter.

So viel verdient Isi Glück pro Auftritt

Isi Glück hat ganz offen über ihre Gage gesprochen. „Aktuell bekomme ich 6900 Euro netto plus Reisekosten“, verriet die Musikerin in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Das ist ein ziemlicher Batzen Geld! Jedoch ist das auch mit einer Menge Arbeit verbunden. Denn der Auftritt alleine tut’s nicht: „Neben den vergleichsweise kurzen Auftritten heißt es, stetig neue Songs rausbringen, ins Tonstudio fahren, Musikvideos drehen, viel Social-Media-Arbeit, dafür Videos drehen und Fotos machen, um die Community mitzunehmen, alles nachbearbeiten, schneiden und schnellstmöglich online stellen. Das heißt also, man muss Instagram, TikTok und ganz wichtig, Spotify bespielen.“

Der Freund von Isi Glück ist…

Carlos Lucio. Er ist der Megapark-Direktor. Sie lernten sich kennen und verliebten sich ineinander. Im Jahr 2019 gaben sie sich das Ja-Wort. Seit einigen Jahren ist das Paar auch bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen.

Fernsehauftritte

Neben „Goodbye Deutschland“ nahm Isi Glück auch an der Promi-Version von „Ninja Warrior“ teil und erreichte dort den 18. Platz. Mit ihrem Schlager-Kollegen Julian Benz war sie bei der „Couple-Challenge“ auf RTL+ zu sehen. Im Jahr 2024 nahm Ist Glück an der RTLZWEI-Show „Kampf der Realitystars“ teil.

Isi Glück liebt Hunde

Die Sängerin liebt Hunde über alles.

Fitness-Queen

Fitness ist für Isi Glück sehr wichtig und versucht auch ihre Fans bei Instagram zu motivieren. Zwar fehle ihr laut eigener Aussage manchmal selbst der Antrieb zu einem Workout – danach habe sie aber immer gute Laune.