Iris Klein: Notarzt-Einsatz nach Fremdgeh-Eklat!

Der Fremdgeh-Skandal um Iris und Peter Klein wird immer krasser. Jetzt musste die Mutter von Daniela Katzenberger sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das bestätigte mittlerweile auch ihr Management.

Es sind beunruhigende Nachrichten um Iris Klein. Denn die Mutter von Daniela Katzenberger befindet sich seit Donnerstagabend im Krankenhaus, wie auch das Management laut RTL bestätigte. Eigentlich wohnt Iris Klein mit ihrem Mann Peter auf Mallorca. Nach den krassen Fremdgeh-Vorwürfen ist die 55-Jährige zu ihrer Tochter Jenny Frankhauser nach Worms gezogen.

Iris Klein befindet sich im Krankenhaus

Dort kam es nun zu einem Notarzt-Einsatz. Grund dafür soll dafür ein internistischer Notfall sein. Jochen Österle, Sprecher der ADAC-Luftrettung, bestätigte gegenüber RTL, dass es in der Straße, in welcher Jenny Frankhauser wohnt, zum Einsatz eines Rettungshubschraubers kam. Iris Klein hat in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen immer wieder durchblicken lassen, dass es ihr nach den Fremdgeh-Vorwürfen nicht gut gehe. Die Ehe zwischen der 55-Jährigen und Peter Klein steht womöglich vor dem Aus.

Der Auslöser für den Fremdgeh-Eklat: Peter Klein hat Lucas Cordalis zum Dschungelcamp nach Australien begleitet. Iris Klein warf ihrem Mann ein Techtelmechtel mit Yvonne Woelke vor, welche die Begleiterin von Djamila Rowe war. Das Drama spitzte sich von Tag zu Tag mehr zu. Sowohl Peter Klein als auch Yvonne Woelke haben eine Affäre abgestritten. Der Gesundheitszustand von Iris Klein habe sich jetzt erheblich verschlechtert. „Meiner Mama geht es gar nicht gut, mehr möchte ich dazu nicht sagen“, schrieb ihre Tochter Jenny Frankhauser laut der Bild-Zeitung. Schon gelesen? Mitten im Fremdgeh-Eklat: Iris Klein zieht bittere Konsequenzen!

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.