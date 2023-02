Mitten im Fremdgeh-Eklat: Iris Klein zieht bittere Konsequenzen!

Der Fremdgeh-Skandal rund um Iris und Peter Klein ist in den vergangenen Tagen völlig eskaliert! Und noch immer kehrt keine Ruhe an. Doch jetzt zieht die Katzenberger-Mama krasse Konsequenzen: Sie will sich aus dem Netz zurückziehen.

Noch immer ist es unklar, wie es mit der Ehe von Iris und Peter Klein weitergeht. Denn sie hatte behauptet, dass Peter Klein sie am Rande des Dschungelcamps mit Yvonne Woelke betrogen haben soll. Beide bestritten jedoch die Vorwürfe. Wenn es nach der Katzenberger-Mama geht, ist die Ehe definitiv vorbei – sie sucht bei Facebook sogar schon eine Wohnung in Worms.

Iris Klein zieht sich aus sozialen Netzwerken zurück

Iris Klein hat wohl erstmal genug – nicht nur von Peter, sondern auch von den sozialen Netzwerken. Denn nachdem die TV-Persönlichkeit in den vergangenen Wochen alles in die Öffentlichkeit pausierte, will sie sich nun überraschend von Instagram & Co. zurückziehen. „Ich melde mich wieder bei euch, wenn es mir besser geht“, schreibt die 55-Jährige. Weiter meint Iris Klein: „Bevor jetzt noch mehr No names auf irgendwelche Pressezüge aufspringen wollen und noch mehr Gerüchte streuen […] ziehe ich mich jetzt zurück.“

Iris Klein hat dann noch eine Bitte an ihre Fans: „Ich bitte euch darum, mir nichts mehr zu schreiben, keine Presseartikel zu schicken – mir reicht es." Die Mutter von Daniela Katzenberger ist weiter auf 180. Kürzlich sagte sie noch im Bild-Interview: „Ich bin enttäuscht von meinem Mann, dass er mich jeden Tag aufs Neue belogen hat und immer und immer wieder mit dieser Frau zusammen war. Er sagte auch, er kennt sie nicht!" Das letzte Wort im Fremdgeh-Skandal ist wohl noch nicht gesprochen…