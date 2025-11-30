Influencerin ermordet: Ex-Freund brachte die Leiche von Stefanie P. (†32) im Koffer nach Slowenien

Die österreichische Influencerin Stefanie P. ist tot. Nun kommen grausame Details ans Licht: Ihr Ex-Freund soll sie ermordet haben – und brachte ihre Leiche in einem Koffer nach Slowenien!

Seit dem 23. November fehlte von Beauty-Influencerin Stefanie P. jede Spur. Nun ist klar: Die 32-Jährige ist tot. Die genaue Todesursache muss noch festgestellt werden. Der Leichnam der Frau müsse noch zur Rechtsmedizin.

Ex-Freund ermordete Influencerin Stefanie P.

Beauty-Influencerin Stefanie P. wurde ermordet, in einem Koffer versteckt und im Wald verscharrt. Mittlerweile soll ihr Ex-Freund die Tat gestanden haben, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. „Er ist nunmehr geständig“, erklärte ein Polizeisprecher. Zunächst hatte der Mann nach seiner Festnahme geschwiegen. Er wurde in Slowenien verhaftet und nach Österreich ausgeliefert.

„Gestern im Zuge der Einvernahme gestand der 31-Jährige die Tat. Es ist nun traurige Gewissheit: Die Vermisste wurde gestern tot in Slowenien aufgefunden – und das auch noch während der 16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen“, sagt Landespolizeidirektor Gerald Ortner gegenüber der „Kronen Zeitung“.

Nach stundenlangen Verhören packte ihr Ex-Freund schließlich aus. Dabei hat er den Ermittlern auch den Fundort der Leiche verraten. Zudem hat er auch gestanden, wie er Stefanie P. umgebracht habe – demnach habe er sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt.

Stefanie P. war in der vergangenen Woche auf einer Weihnachtsfeier. Seitdem fehlte von der Influencerin jede Spur. Ihr Ex-Freund soll ihr aufgelauert haben – anschließend kam es zu einem lautstarken Streit. Ein Nachbar hat geschildert, dass er den Mann an ihrer Wohnung gesehen habe.