„Ich will keinen Behindertenbonus!“: Deutliche Worte von „Let’s Dance“-Star Taliso Engel

In den vergangenen Jahren konnte Taliso Engel viele sportliche Erfolge feiern. Nun will der Para-Schwimmer auch zeigen, was er auf dem Tanzparkett bei „Let’s Dance“ drauf hat. Im Netz wird er immer wieder angefeindet – doch nun findet der 22-Jährige klare Worte.

Bei „Let’s Dance“ wird Taliso Engel mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Denn der 22-Jährige hat eine angeborene Sehbehinderung. Er hat nur noch eine Sehkraft von rund acht Prozent und ist zudem auf einem Ohr taub. Dennoch konnte er mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel auf dem Tanzparkett eine perfekte Performance abliefern.

Der Sportler ist aufgrund seiner angeborenen Sehbehinderung immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. Erst kürzlich machte der 22-Jährige einen besonders fiesen Kommentar öffentlich. „Mit Behinderten sollte man ja nichts zu tun haben, aber der Junge ist hübsch“, hieß es darin.

Taliso Engel: „Ich will keinen Behindertenbonus!“

Solche Kommentare machen ihn sprachlos – jedoch will Taliso Engel aufgrund seiner Sehbehinderung keine Sonderbehandlung bei „Let’s Dance“. „Ich will keinen Behindertenbonus! Natürlich denke ich manchmal darüber nach, ob ich wegen meiner Einschränkung anders bewertet werde, aber ich habe das Gefühl, dass die Jury fair ist“, sagte er in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Taliso Engel erklärte gegenüber RTL über seine Sehbehinderung: „Ich sehe auf meinem besseren Auge noch sechs bis acht Prozent und auf meinem schlechteren Auge drei bis vier Prozent. Man kann sich das so ungefähr vorstellen, dass ich nur noch so am äußersten Rand vom Auge zur Seite hin etwas sehe.“ Und weiter erklärt er: „Was ich aber noch sehen kann, sind Farben. Da bin ich auch sehr froh drüber.“

Zudem verriet Taliso Engel, worauf seine Tanzpartnerin achten sollte: „Ich glaube, im Training muss man schon ein bisschen darauf achten, dass man so Feinheiten gerade nochmal besonders mir erklärt, weil ich halt einfach Details nicht genau sehe.“

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20.15 Uhr.