Heidi Klum: So sah die GNTM-Jurorin früher aus!

Heidi Klum hat es geschafft! Die Beauty ist nicht nur in Deutschland bekannt, sondern auch in den USA ein absoluter Superstar. Sie war nicht nur einer der gefragtesten Models in den 90er Jahren, sondern ist auch Jurorin bei „Germany’s next Topmodel“ und erfolgreiche Unternehmerin. Doch wie sah sie eigentlich früher aus?

Die Beauty zählt zu einer der bekanntesten Models – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit! Als Model machte sie mit 19 Jahren ihre ersten Erfahrungen. Sie nahm am Wettbewerb Model ’92 teil, wo sie sich gegen 25.000 Konkurrentinnen durchgesetzt hat. Sie gewann dort einen 300.000 US-Dollar dotierten Vertrag als Fotomodell.

Heidi Klum ist einer der gefragtesten Models weltweit

Bekannt wurde sie vor allem durch das Cover auf der Sports Illustrated im Jahr 1998 – das war ihr absoluter Durchbruch. Gleichzeitig startete war sie auch für das Unterwäschelabel „Victoria’s Secret“ tätig und erschien in Zeitschriften wie Vogue und Elle – seitdem ist sie weltweit ein gefragtes Model.

So sah Heidi Klum früher aus

Heidi Klum hatte früher einen natürlichen Look und war sowohl damals als auch heute ein absoluter Hingucker. Das Markenzeichen des Topmodels sind heute vor allem ihre langen blonden Haare – damals trug sie noch braune Haare.

Seit 2006 läuft GNTM

Heidi Klum startete auch im Fernsehgeschäft groß durch. Seit 2004 sitzt sie nicht nur in der Jury in der Model-Castingshow „Project Runway“, sondern ist seit 2006 auch bei „Germany’s next Topmodel“ als Moderatorin und Jurorin zu sehen. Heidi Klum begibt sich jedes Jahr auf die Suche nach dem schönsten Mädchen, wo sich die Kandidatinnen in zahlreichen Shootings beweisen müssen. Und das wird auch noch viele Jahre so bleiben: Erst im vergangenen Jahr haben Heidi Klum und ProSieben den Vertrag um sechs weitere Jahre verlängert. „Ich freue mich schon sehr darauf, dass nach fünf erfolgreichen Staffeln auch in den nächsten Jahren auf ProSieben die Suche nach dem schönsten Mädchen weitergeht“, freute sich die Jurorin. Es wird mit ihr also noch viele weitere Staffeln von „Germany’s next Topmodel“ geben.