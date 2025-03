„Hartz und herzlich“: Pascal verzockt Bürgergeld beim Glücksspiel

Mit Geld kann Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ nur schwer umgehen. Privatinsolvenz und Bürgergeld scheinen den 23-Jährigen nicht davon abzuhalten, sein weniges Geld am Automaten zu verzocken.

Die RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ beleuchtet den Alltag von zahlreichen Protagonisten in sozialen Brennpunkten – besonders oft dreht das Kamerateam in Rostock und Mannheim. Auch Pascal gibt einen Einblick in sein Leben. Jedoch zählt er zu den unbeliebtesten Protagonisten der Sendung, denn immer wieder sorgt er mit seinem Verhalten bei den Zuschauern für Unmut.

Zuletzt wollte der 23-Jährige das Jobcenter erpressen, nachdem ihm die Behörde keine Wohnung finanzieren wollte. Denn schließlich hat er die Maßnahmen der Behörde immer wieder abgebrochen. Mittlerweile ist er wieder bei seiner Mutter Beate eingezogen, nachdem er mehrere Monate obdachlos war und auf der Straße gelebt hatte.

Zuletzt hat Pascal angekündigt, einen neuen Fernseher sowie Möbel kaufen zu wollen – und das trotz Privatinsolvenz und Bürgergeld. Und nicht nur das: Verzockt er etwa sein Bürgergeld beim Glücksspiel? Zumindest hat er in einem TikTok-Video gemeinsam mit seiner Schwester Chantal angekündigt, auch dem Casino mal einen Besuch abstatten zu wollen.

„Hab da ’nen Zehner reingeschmissen, direkt hundert Euro“

Vom Thema „Spülen“ kommt Pascal gedanklich ganz schnell zur „Spielothek“. Den Ort würde Pascal gerne mal mit seiner Schwester Chantal besuchen. „Kann man da Automaten spielen irgendwo?“, fragt Chantal. Dann erzählt Pascal, dass er bereits mal im Casino war. „Hab da ’nen Zehner reingeschmissen, direkt hundert Euro“, so der 23-Jährige.

Pascal scheint nicht der einzige aus der Familie zu sein, welcher sein Geld im Casino ausgibt. Denn nach der Geschichte fragt seine Schwester, ob es das Casino war, „wo ich immer hingehe“? Dort scheint sie jedoch schon eine längere Zeit nicht mehr gewesen zu sein – doch offenbar planen die beiden genau dort wieder ein Besuch. Und das, obwohl Pascal aufgrund seiner finanziellen Lage eigentlich sparen sollte.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.