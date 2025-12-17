„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (17.12.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 17.12.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich“

Die Plattenbauten von Frankfurt an der Oder stammen aus den 70er-Jahren und galten zu DDR-Zeiten als beliebtes Wohnviertel. Heute ist das anders. Längst herrschen hier vielfach Armut und Arbeitslosigkeit. Vor allem junge Leute wollen die Stadt verlassen. „Hartz und herzlich“ blickt hinter die Kulissen und erzählt die Geschichten von Menschen am Rande des Existenzminimums. Da sind zum Beispiel die 19-jährige Celine und der 23-jährige Max. Eigentlich wollten sich die beiden in den Plattenbauten von Frankfurt (Oder) eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Doch jetzt möchten sie am liebsten nur noch so schnell wie möglich weg – und das am besten getrennt voneinander. Vor knapp einem Jahr wollten sie sich das Ja-Wort geben, doch zwei Tage vor der Trauung blies Max die Hochzeit ab. Vor drei Monaten folgte dann die endgültige Trennung. Grund dafür, waren u.a. die Geldprobleme der beiden Hartz-IV-Empfänger. Vom örtlichen Jobcenter werden sie allerdings weiterhin als Bedarfsgemeinschaft eingestuft. Auch das führt in ihrer 59 Quadratmeter großen Zwangs-WG nicht nur zu finanziellen Problemen, sondern auch zu großem emotionalen Stress. In einem anderen Fall geht es um den 34-jährigen Peter. Er hat Schulden bei den Stadtwerken. Jetzt wurde ihm der Strom abgestellt. Seit mittlerweile fünf Monaten ist der gelernte Beikoch wieder arbeitslos. Doch mit den 432 Euro, die er monatlich vom Jobcenter erhält, kommt er nicht aus. Nun sitzt er im Dunkeln – ohne Licht, ohne Fernseher oder eine Möglichkeit, seine elektronischen Geräte an der Steckdose aufzuladen. Nur wenn er es schafft, irgendwie Geld aufzutreiben, um damit seine Schulden zu begleichen, kann er dieser düsteren Situation entkommen. Die 27-jährige Franziska und ihr zehn Jahre älterer Freund Christian leben derweil seit drei Monaten in einer Obdachlosenunterkunft. Die beiden Hartz-IV-Empfänger sind seit mehreren Jahren drogenabhängig – und haben bereits viele gescheiterte Entzugsversuche hinter sich. Nach ihrem letzten Rückfall wurden ihnen ihre drei Kinder vom Jugendamt weggenommen. Für Franziska und Christian ein Grund mehr, um endlich clean zu werden. Das Paar wünscht sich nichts sehnlicher, als ihre Familie wieder vereinen zu können. Wird es ihnen diesmal gelingen, die Sucht zu besiegen?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Sandra bekommt ganz besonderen Besuch: Ein Tätowierer-Paar aus Chemnitz, das sie aus dem Fernsehen kennt, erfüllt sich kurz vor Weihnachten einen Herzenswunsch – endlich Sandra persönlich treffen. Natürlich haben die beiden auch ihre Nadeln im Gepäck, denn der Unterarm der 41-Jährigen soll ein neues Tattoo bekommen. Doch welches Motiv wählt die sechsfache Mutter? Währenddessen trifft Damian seine Freunde auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt. Zwischen Karussell, Zuckerwatte und Lampenfieber warten emotionale Momente – und eine Mutprobe. Dabei könnte es hoch hinaus gehen, wäre da nicht die Höhenangst des 26-jährigen Transmannes. Kann Freundin Katharina ihn trotzdem von dem Abenteuer überzeugen?