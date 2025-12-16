Connect with us

    „Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (16.12.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

    Jasmin aus "Hartz und herzlich"
    Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

    Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

    „Hartz und herzlich“ Vorschau für 16.12.25

    15.00 Uhr: „Hartz und herzlich“

    Die 20-jährige Janine ist in schwerer Geldnot: Weil der Unterhalt für ihren ältesten Sohn noch nicht auf dem Konto ist, kann sich das Kita-Essen nicht bezahlen. Doch auch zu Hause werden die Lebensmittel knapp. Janine trifft eine schwere Entscheidung – sie will den Kindesunterhalt einklagen.

    18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

    Das Weihnachtsfest ist nicht mehr lange hin. Da ist ein voller Kühlschrank meist von Vorteil. Und auch die jungen Eltern Jasmin und Maik haben jede Menge Lebensmittel eingekauft, um über die Feiertage zu kommen. Ob das auch alles in die Vorratsschränke passt? Torsten macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Im vergangenen Jahr hat er seine Schwester verloren und auch er selbst hatte schon kleine Schlaganfälle. Um noch lange gesund leben zu können, sind Arztbesuche für ihn selbstverständlich. Ob der Doktor zufrieden mit dem 60-Jährigen ist?

