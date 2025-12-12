„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (12.12.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 12.12.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich“

Franziska leidet sehr unter der Trennung von ihren Kindern, die sich seit kurzem in der Obhut des Jugendamtes befinden. Die 25-Jährige muss nun mit dem Hartz IV-Regelsatz von 424 Euro klarkommen. Auch die junge Mutter Janine plagen Geldsorgen. Die 20-Jährige hat erst vor fünf Monaten ihren zweiten Sohn zur Welt gebracht. Seit Wochen wartet sie auf ihre Kindergeldnachzahlung und bekommt kaum das Geld für die dringend benötigte Babynahrung zusammen. Der 49-jährige Frührentner Totti ist alkoholabhängig. Die Sucht sorgt dafür, dass er seine Wohnung nicht sauber halten kann. Die 54-jährige Kathrin und der 53-jährige Rainer sind erst vor sechs Monaten zurück nach „Altes Lager“ gezogen. Das Ehepaar hat vor einigen Jahren schon einmal hier gelebt und den Kontakt zu den alten Freunden nie verloren. Durch den Umzug hat der Hartz IV-Empfänger Rainer große Probleme mit dem Jobcenter. Die Masse an benötigten Unterlagen ist für den ehemaligen Obdachlosen nicht zu bewältigen.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Sandra bangt um die Zusage des Hauskredites. Tinos möglicher neuer Arbeitgeber lässt sich mit der Rückmeldung Zeit. Wird das Haus doch noch verkauft? Sie wünscht sich nichts sehnlicher als in ihren eigenen vier Wänden zu leben und Rostock den Rücken zu kehren. Pamela hat lang nach einer neuen Unterkunft gesucht. Doch jetzt hat sie Zweifel, ob sie alleine zurecht kommt. Zu lange stand sie nicht auf eigenen Beinen und hat die Unterstützung ihrer WG-Partner in den letzten Monaten genossen. Schafft sie die Abnabelung?