„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (10.12.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 10.12.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich“

Im niedersächsischen Salzgitter wohnt der 57-jährige Frank. Mit dem Leben am Existenzminimum soll nun Schluss sein. Durch einen Todesfall in der Familie hat er unerwartet eine Immobilie im Wert von mehreren hunderttausend Euro geerbt. Doch um das Erbe zu bekommen, muss er zunächst seinen Verwandtschaftsgrad nachweisen und eine Menge Papierkram erledigen. Sollte ihm das gelingen, bedeutet es für den Dauerarbeitslosen einen Start in ein neues Leben. In Sachsen möchte die 41-jährige Silvana zusammen mit ihrer zehnjährigen Tochter auf einen Bauernhof ziehen. Mit vereinten Kräften macht das Mutter-Tochter-Duo sich an die Renovierungsarbeiten des seit sieben Jahren unbewohnten Hauses. Rund 6800 Kilometer von seiner Heimat im brandenburgischen Luckenwalde, hat es Auswanderer Rudi nach Tansania in Afrika verschlagen. Besiegeln will er sein neues Leben mit dem Bund der Ehe. Er will seine Nangini heiraten.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Lothar und Michael aus den Benz – Baracken sind in der Stadt und machen zusammen mit Carsten und Co Rostock unsicher. Für die beiden Mannheimer wird ein ordentliches Programm aufgefahren. Vom gemeinsamen Essen beim Mexikaner über eine Fahrt mit dem Autoscooter auf dem Weihnachtsmarkt bis hin zum Geburtstagsbesuch bei Tino ist alles dabei. Brigittes Tochter Jana möchte neue knallige Farben für ihre Haare. Schwester Sabrina nimmt den Pinsel in die Hand und hilft ihr. Wer oder was am Ende alles Farbe abbekommt, bleibt abzuwarten. Ob Mutter Brigitte das Lachen noch vergehen wird?