    „Hartes Deutschland“: André aus Leipzig stirbt mit 42 Jahren!

    André aus "Hartes Deutschland"
    RTLZWEI

    Der Leipziger Hauptbahnhof war sein Revier. Doch nun gibt es traurige Nachrichten: Andre aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland“ im Alter von nur 42 Jahren verstorben. 

    André saß immer mit einem Becher zwischen Leipziger Hauptbahnhof und Nikolaistraße auf einer Mülltonne und bat um Spenden. Doch schon seit einiger Zeit war der Protagonist aus der RTLZWEI-Sendung „Hartes Deutschland“ dort nicht mehr zu sehen.

    André fiel ins Koma und verstarb im Krankenhaus

    Schon länger gab es Spekulationen, dass Andre tot ist. Die traurige Nachricht hat nun auch RTLZWEI bestätigt. „Wie in unserer Sendung dokumentiert, fiel André ins Koma und verstarb kurze Zeit später in einem Krankenhaus“, erklärte ein Sendersprecher der „Freien Presse“. „Wir haben André mehr als sechs Jahre mit der Kamera begleitet und sind von seinem Tod sehr betroffen. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden“, heißt es in dem Statement weiter.

    André aus "Hartes Deutschland"
    "Hartes Deutschland": Nur noch Haut und Knochen - André überlebt nur knapp eine Not-OP

    Zur genauen Todesursache hat sich RTLZWEI nicht geäußert. Jedoch war in den letzten Folgen von „Hartes Deutschland“ bereits ersichtlich, dass André gesundheitlich angeschlagen war. Im Frühsommer 2024 hatte er einen Magendurchbruch erlitten. Zudem war er völlig abgemagert. Außerdem hatte der 42-Jährigen mit einer heftigen Drogensucht zu kämpfen – der Obdachlose war abhängig von Heroin und Crystal Meth.

    Der Klinikaufenthalt bewegte Andre zum Umdenken. „Ich will keinen mehr enttäuschen. Ich hab viel zu viele Menschen in meinem Leben enttäuscht, damit ist jetzt auch Feierabend“, erklärte der Protagonist damals. Er startete ein Substitutionsprogramm und bekam Hilfe – doch die Sucht war stärker. Nach eigenen Angaben war er 25 Jahre lang drogenabhängig. Wegen seiner ungewöhnlichen Art, Spenden zu „angeln“, kannten ihn in Leipzig viele – sein Becher hing an einer Angel.

