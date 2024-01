Haarpflege: Mehr Volumen dank der Sandwich-Methode

Bei der Haarpflege scheiden sich die Geister: Von Hausmitteln wie Apfelessig, bis hin zu regelmäßigen Masken oder teuren Friseur-Behandlungen. Sämtliche Tricks versprechen eine glänzende Mähne oder mehr Volumen. Die wenigsten Hacks helfen dauerhaft. Mit der Sandwich-Methode kann man seinen Haaren jedoch etwas Gutes tun.

Dünnem und feinen Haar fehlt es an Volumen – egal, welche Tricks man anwendet, will es einfach nicht funktionieren. Die Haare liegen schnell platt am Kopf oder sehen fettig aus. Mehr Volumen, ein frischer Ansatz und glänzende Längen und Spitzen sind bei dünnen Haaren kaum langfristig umsetzbar. Mit der Sandwich-Methode kann man seiner Mähne in nur drei Schritten jedoch einen Traum-Effekt verleihen.

So funktioniert die Sandwich-Methode

Schritt 1: Haare ganz normal mit Shampoo waschen

Im ersten Schritt wäscht man die Haare ganz normal mit Shampoo. Wenn man sonst auf eine doppelte Haarwäsche setzt, kann man das auch bei der Sandwich-Methode so machen. Man kann dafür auch das Shampoo verwenden, welches man sonst immer benutzt. Sind die Haare oder vor allem die Spitzen sonst immer sehr trocken, empfiehlt sich eine feuchtigkeitsspendende Haarpflege.

Schritt 2: Spülung verwenden

Nachdem man das Shampoo aufgetragen und anschließend ausgewaschen hat, verwendet man eine Spülung. Besonders die Spitzen und Längen sollte man dabei berücksichtigen, da diese besonders viel Pflege benötigen. Im besten Fall nimmt man einen Conditioner passend zum Shampoo.

Schritt 3: Ansätze erneut shampoonieren

Bei der Sandwich-Methode werden die Haare erneut shampooniert – allerdings nur der Ansatz. Denn dieser verliert sehr schnell an Volumen. Das erneute Shampoonieren entfernt überschüssiges Öl sowie Rückstände der Spülung von der Kopfhaut. Dafür reichen wenige Tropfen vom Shampoo aus.

Wenn man die Sandwich-Methode angewendet hat, kann man seine Haare ganz normal pflegen und stylen. Die Sandwich-Methode ist eine einfache und effektive Möglichkeit, die Haare richtig zu waschen. Die Schritte des Shampoonierens, Conditioners und erneuten Shampoos in den Ansatz verleihen der Mähne mehr Glanz und vor allem Volumen. Schon gelesen? Das sind die 6 größten Fehler beim Haare waschen