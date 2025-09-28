GZSZ-Spoiler: Dramatischer Serientod steht bevor!

Nach dem Koma-Schock um Jo Gerner hat sich die Situation bei GZSZ wieder etwas stabilisiert. Doch in der RTL-Serie kommt es bald zu einem großen Knall.

Um die Wartezeit bis zum Anstoß eines Fußballspiels zu verkürzen, sendete RTL am Donnerstag das Special „GZSZ – Die Verlängerung“. Dort gab es spannende Einblicke hinter die Kulissen der erfolgreichen Serie.

Im Studio war Wolfgang Bahro, welcher bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die Rolle des Jo Gerner verkörpert. Der Darsteller stand einige Monate nicht am Set der RTL-Serie, da er für einen Potsdam-Krimi vor der Kamera stand. In dieser Zeit lag seine Serienfigur bei GZSZ im Koma. „Natürlich hat sich viel in der Zeit ereignet, als Gerner noch im Koma lag. Und jetzt kriegt er das alles serviert. Und da muss er natürlich handeln. Aber er muss sich entscheiden“, erklärte der Schauspieler in dem Special.

Neben Wolfgang Bahro waren auch Ulrike Frank und Lara Dandelion Seibert in der Sendung anwesend. Die GZSZ-Stars haben nicht nur einige Set-Geheimnisse verraten, sondern blicken auch in die Zukunft – und verraten, dass es im Kiez bald zu einem großen Knall kommen wird.

„Es wird einen Serientod geben“

Lara Dandelion Seibert verrät ein Detail, was es in sich hat – es kommt zu einem Serientod! „Bei Zoe wird es super spannend. Carlos wird an ihrer Seite bleiben, auch im Sorgerechtskampf um Tochter Clara. Es geht nicht nur um John, denn es wird jemand im Kiez auftauchen, den die Zuschauer auch schon kennen. Und ich kann so viel verraten: Es wird einen Serientod geben“, so die Darstellerin. Seitdem brodelt die Gerüchteküche, um wen es sich dabei handelt – einige Zuschauer glauben, dass Zoe selbst sterben könnte. Offiziell bestätigt ist das natürlich nicht – es bleibt also weiterhin spannend, wer bei GZSZ den Serientod stirbt.