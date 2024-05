Grillrost reinigen ohne Schrubben: Ein Gemüse löst Eingebranntes sofort!

Grillabende mit Freunde gehören im Sommer einfach dazu. Steaks, Würstchen oder Grillkäse hinterlassen auf dem Grillrost hartnäckige Spuren – diese sind schwer zu reinigen. Ein Gemüse schafft Abhilfe und löst Eingebranntes sofort.

Saftiges Fleisch, knackiges Gemüse oder perfekt gegarter Fisch – die Grillsaison ist eröffnet. Beim Grillen sind die Varianten unendlich. Doch egal, was auf den Grillrost kommt – dieser muss danach gereinigt werden. Und der Schmutz kann teilweise extrem hartnäckig sein. Mit einem Trick ist Schrubben jedoch Geschichte.

So frisst sich kein Fett ins Grillrost

Am besten ist es, wenn sich Eiweiß und Fett gar nicht erst im Grillrost hineinfressen können. Das kann man jedoch verhindern: „Dafür sollte man das Gitter vor dem Grillen mit etwas Speiseöl einreiben, egal ob Raps-, Sonnenblumen- oder Olivenöl. Damit pappt das Fleisch nicht so stark an und lässt sich leichter wenden“, sagt Grill- und Barbecuemeister Michael Hoffmann gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Zwiebel-Trick für den Grill: So wird der Rost schnell sauber

Mit einem Lebensmittel, welches man immer im Haushalt hat, wird der Rost im Handumdrehen sauber – und zwar mit einer Zwiebel! Denn mit dem Gemüse kann man selbst hartnäckigen Schmutz entfernen – das spart Zeit und Nerven. Und so funktioniert es: Diese schneidet man einfach auf, reibt damit den Grillrost ein und schon fertig! Damit umgeht man eine länger andauernde Putzprozedur. Ein weiterer positiver Aspekt: Der Saft der Zwiebel wirkt desinfizierend und man benötigt keine scharfen Reinigungsmittel.

Einen Haken gibt es jedoch: Der Zwiebel-Trick funktioniert nur, wenn der Grill noch warm ist. Denn kalte Reste lassen sich mit dem Gemüse nur schwer entfernen. Damit man sich nicht verbrennt, sollte man dafür also Grillhandschuhe oder eine Gabel verwenden. Falls der Grill doch schon kalt ist, gibt es dafür ein anderes Mittel, welches beinahe jeder im Haus hat.

Natron ist ein wahrer Alleskönner

Im Garten ist Natron ein echtes Wundermittel. Auch beim Putzen kann das Mittel vielseitig eingesetzt werden – so auch beim Grillrost. Um diesen damit perfekt zu reinigen, sollte es mit Wasser zu einer Paste vermischt werden. Diese wird anschließend auf dem Rost aufgetragen und lässt die Paste einige Stunden einwirken – damit löst sie Fett und Eiweiß von ganz alleine, ohne dass man selbst schrubben muss. Danach wischt man das Natron-Gemisch ab und der Grillrost glänzt wieder.

Das sind weitere Putz-Hacks beim Grill

Auch mit Apfelessig bekommt man den Grillrost schneller sauber. Dazu mischt man 200 Milliliter Apfelessig und zwei Esslöffel Zucker – das Gemisch gibt man dann in eine Sprühflasche und sprüht dieses auf den heißen Rost. Nach rund einer Stunde lösen sich die Reste. Sind die Rückstände auf dem Grillrost besonders hartnäckig, hilft die klassische Drahtbürste – damit hat auch fest gebrannter Schmutz keine Chance.