Gewusst? Hier wohnen die Wollnys!

Seit zehn Jahren gehören die Sendung ,,Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie” schon jetzt zur TV-Landschaft. Dabei wurde es mit der Großfamilie echt nie langweilig. Viele von uns kennen sie sehr gut, immerhin gibt die Familie tiefe Einblicke in ihr Familienleben. Aber wo wohnen die Wollnys eigentlich?

Jede Woche begleiten Tausende Zuschauer die Familie durch ihr alltägliches Chaos. Aber wo sie eigentlich wohnen, das weiß niemand so richtig. Seit Beginn der Serie sind sie nämlich umgezogen und wohnen jetzt woanders. Und der Umzug sorgte damals für echte Probleme in der Familie.

Umzug seit TV-Beginn

Als das TV-Format begann, wohnte die Familie noch in Neuss. Dort ist auch das Wollny-Oberhaupt Silvia geboren. Zu dem Zeitpunkt hatte sie Harald noch nicht kennengelernt. Auf einer Fläche von 320 Quadratmetern auf drei Etagen verteilt, lebten sie dort alle zusammen. Doch dann zogen sie um. Es ging von Neuss nach Ratheim. Mama Silvia begann dort mit ihrer Familie und Harald einen gemeinsamen Neuanfang. Der Umzug wurde sogar von RTLZWEI für ihre Serie ,,Die Wollnys – Eine schrecklich nette Familie” begleitet. Nun wohnten sie also in Ratheim bei Hückelhoven in NRW. Natürlich muste dann aber auch ein größeres Heim her. So kaufte sich die Familie ein ehemaliges Hotel mit über 800 Quadratmetern Wohnfläche.

Nicht alle Kinder zogen mit um

Mama Silvia plante eigentlich mit allen Kids. Doch nicht jedem gefiel der Plan. Deshalb zog Tochter Sylvana, ihr Flo und Töchterchen Celina in eine eigene Wohnung. Zu weit weg sollte es aber dann doch nicht sein. Deshalb entschied sich das Pärchen, nur ein paar Straßen weiter in Ratheim zu wohnen. Natürlich war das für Familienoberhaupt Silvia nicht einfach. Immerhin hatte sie ganz anders geplant. „Es ist auf jeden Fall ein komisches Gefühl, wir lassen Neuss jetzt hinter uns", sagte sie damals in der Umzugsfolge zu RTLZWEI.