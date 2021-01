Sarafina Wollny und Peter: Sie bekommen Zwillinge!

Sarafina und Peter Wollny haben sich über viele Jahre ein Baby gewünscht. Geklappt hat das bisher nicht – bis jetzt! Nun erwartet das Paar gleich ein doppeltes Baby-Glück: Die beiden bekommen nämlich Zwillinge.

Sarafina und Peter Wollny sind im Baby-Glück! Zu Weihnachten verkündete das Paar, dass Nachwuchs ins Haus steht. Doch nun kommt eine richtig große Überraschung: Sie bekommen nicht nur ein Baby, sondern Zwillinge! “Dürfen wir vorstellen, unsere Zwillinge. Wir wurden direkt mit dem doppelten Baby-Glück gesegnet. Wir sind überglücklich”, schrieb die 25-Jährige zu einem Post bei Instagram.

Doppeltes Baby-Glück für Sarafina und Peter

In einem Interview hat sich Sarafina Wollny nun auch erstmals zu ihrer Schwangerschaft geäußert. “Als wir erfahren haben, dass es Zwillinge werden, war das schon ein bisschen crazy, weil wir hatten Glück, dass wir erstmal ein Baby haben und dann kommt die Aussage, dass es zwei sind, Schon komisches Gefühl, aber wir freuen uns mega darüber”, sagt Peter Wollny in einem Interview mit RTLZWEI. Und Sarafina Wollny meint: “Wir sind auf jeden Fall mega aufgeregt. Jetzt auch noch weil‘s zwei Babys sind und freuen uns auf diese Herausforderung”, verriet sie.

So reagierte die Familie auf die Schwangerschaft

Sarafina Wollny hat auch erzählt, wie sie von der Schwangerschaft erfahren hat. “Wir haben von der Schwangerschaft durch die Kinderwunschklinik erfahren, da hatten wir morgen einen Termin für eine Blutuntersuchung und haben mittags das Ergebnis bekommen”, sagt sie in dem Gespräch. Und wie hat das Paar darauf reagiert, als sie von der Schwangerschaft erfahren haben? “Wir haben uns mega darüber gefreut und ich glaube, in dem Moment war bei uns beiden Gefühlschaos, weil wir auf keinen Fall damit gerechnet hätten”, sagt die Tochter von Silvia Wollny. Das Familienoberhaupt hat als Erstes von der Schwangerschaft erfahren – aber wie hat der Rest der Familie darauf reagiert? “Es sind auf jeden Fall viele Tränen geflossen. Ich würde sagen, dass sich alle über unser Glück gefreut haben. Man kann gar nicht sagen, ob sich jetzt jemand insbesondere gefreut hat. Die Freude war einfach bei jeden da oder zu spüren”, so Peter Wollny. RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie” immer mittwochs um 20:15 Uhr.