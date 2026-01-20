Gewusst? Darum sind Flugzeugsitze häufig blau

Die meisten Flugzeuge haben außen die Farbe Weiß. Im Inneren der Maschine sieht das jedoch anders aus. Denn häufig setzen Airlines auf Blau – das betrifft auch die Flugzeugsitze. Aber warum ist das eigentlich so? Eine Studie ging dieser Frage nach. KUKKSI hat außerdem bei der Lufthansa nachgefragt.

Wenn es um die Flugzeugsitze geht, setzen die meisten Airlines auf eine Farbe – und zwar Blau. Nicht nur die Sitze, sondern auch das Inventar in der Maschine ist oft in der Farbe gehalten. Dahinter stecken laut einer Studie größtenteils psychologische Gründe.

Laut Studie: Darum sind Flugzeugsitze oft blau

Dass jede Farbe auf die Menschen eine spezielle Wirkung haben kann, ist kein Geheimnis mehr. Die Farben Blau und Grün werden von den meisten Menschen als beruhigend und friedlich wahrgenommen, wie aus einer Studie des Flugzeugbauers Boeing hervorgeht. Auch die Farbpsychologie spielt dabei eine Rolle. Blau wird zudem als kompetent, verlässlich und vertrauenswürdig wahrgenommen.

„Farben können auch den Temperatur- und Geschmackssinn bei Menschen beeinflussen“, heißt es in der Studie. Helle Farben lassen einen Raum größer erscheinen, dunkle Farben sorgen für Gemütlichkeit und Orange lässt die Umgebung wärmer wirken.

Auch die Sitze der Lufthansa sind blau gehalten. „Blau führt das visuelle Erscheinungsbild von Lufthansa an und steht in unserem Farbsystem für Klarheit und Wertigkeit und in seinen Facetten für Weite, die Faszination Fliegen und technische Präzision“, erklärt eine Lufthansa-Sprecherin auf Nachfrage von KUKKSI. Weiter heißt es: „Früher sollte die Farbe Blau bei Lufthansa vor allem ein Premium-Gefühl transportieren. Heute wird sie akzentuiert und gezielt in der Kabine eingesetzt und wird zum Symbol für Kommunikation.“

Zuletzt lässt die Airline gegenüber KUKKSI verlauten: „Das Design von Lufthansa soll kontinuierlich zum allgemeinen Wohlbefinden während des Fluges beitragen. Dabei kommen viele visuelle und sensorische Eindrücke zusammen und sorgen so für ein harmonisches Gesamtbild.“ Auch Lufthansa-Designer Roland Wild sagte im „Lufthansa-Magazin“: „Das Blau ist in der Luftfahrt ja nicht eingebildet, sondern wahrhaftig, deshalb ist diese Farbe für uns wichtig.“

Und natürlich: Blau passt perfekt zum Fliegen. Es erinnert an Himmel, Ozeane und Fernweh – es handelt sich dabei um zentrale Elemente des Reisens. Auch die Dauer des Fluges spielt eine Rolle. Kräftige Farben können über Stunden hinweg ermüden oder Unruhe erzeugen, wie „travelnews.ch“ schreibt. Blau hingegen bleibt selbst auf Langstrecken angenehm für das Auge. Generell gilt: Farben sollen dafür sorgen, dass sich Passagiere an Bord wohlfühlen und mit einem guten Gefühl in den Urlaub fliegen – und das sei nun aus mehreren Aspekten bei der Farbe Blau gegeben.