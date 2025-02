Geheimnis gelüftet: Warum ist das „N“ in Nutella eigentlich schwarz?

Francesco Rivella war der Kopf hinter Nutella und verstarb am 14. Februar 2025 im Alter von 97 Jahren. Nach seinem Tod wurde das letzte Geheimnis um die beliebte Schokocreme gelüftet – und zwar, warum das „N“ eigentlich schwarz ist.

An der Entwicklung der Nuss-Nougat-Creme war Francesco Rivella maßgeblich beteiligt. Das Logo von Nutella kennt wohl jeder – was dabei auffällt: Das „N“ ist schwarz, während die anderen Buchstaben rot sind. Nun wurde das Geheimnis gelüftet, was hinter den verschiedenen Farben steckt.

Das sind die Gründe: Darum ist das „N“ bei Nutella schwarz

Um das schwarze „N“ gab es in den vergangenen Jahren immer wieder wilde Spekulationen. Laut RTL wurde auf der Frage-Antwort-Plattform gutefrage.net behauptet, dass das schwarze „N“ einen rassistischen Hintergrund haben könnte. Doch mehrere Nutzer haben den Vorwurf strikt zurückgewiesen. „Bei jedem Produkt der Marke ‚kinder‘ von Ferrero ist der erste Buchstabe schwarz. Schwarz und rot heben sich gut voneinander ab, das hat Werbegründe“, meint beispielsweise ein User.

Dass das Logo schwarz ist, hat tatsächlich Marketinggründe. Schwarz sei laut der Bild-Zeitung die Farbe, welche Stärke, Eleganz und Raffinesse vermittelt. Rot wird hingegen mit Energie, Leidenschaft und Appetit assoziiert. Marketing ist das eine – es gibt aber einen noch viel wichtigeren Grund, weshalb das „N“ im Nutella-Logo schwarz ist. Denn es hat vor allem etwas mit Markenrechte zu tun.

Früher hatte der Brotaufstrich einen anderen Namen – und zwar Supercrema. Im Jahr 1964 wurde die Nuss-Nougat-Creme in Nutella umbenannt – das Problem: Es gab bereits ein Produkt mit dem gleichen Namen, welches im Logo ebenfalls schwarze Buchstaben hatte. Damit keine Verwechslungsgefahr zu dem anderen Produkt besteht, hat man das „N“ bei Nutella schwarz gelassen, während die anderen Buchstaben des Logos in Rot sind. Das Logo wurde dadurch einzigartig – und konnte dementsprechend auch geschützt werden.

Im Jahr 1964 lief das erste Nutella-Glas über das Band – und ist bis heute der beliebteste Brotaufstrich auf dem Frühstückstisch und sorgt jeden Morgen für strahlende Gesichter. Ein interessanter Fakt: Alle 2,5 Sekunden wird weltweit ein Glas Nutella verkauft. Zudem wird ein Viertel der weltweiten Haselnussproduktion wird für Nutella verwendet und jährlich werden 365 Millionen Kilo Nutella produziert – so viel wiegt etwa das Empire State Building in New York.