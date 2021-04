Geheime Details enthüllt: Bundes-Lockdown soll kommen!

Obwohl in vielen Bundesländern bereits strenge Regeln gelten, steigen die Infektionszahlen immer weiter an. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist das noch nicht genug und will nun hart durchgreifen. Laut einem Medienbericht ist ein Bundes-Lockdown mit noch deutlich schärferen Regeln geplant!

Die Corona-Pandemie scheint erneut außer Kontrolle zu geraten. Die Fallzahlen gehen immer weiter nach oben und die dritte Welle schlägt derzeit voll zu! Das Problem: In jedem Bundesland gelten andere Regeln und Deutschland gleicht einem Flickenteppich. Angela Merkel will nun deshalb hart durchgreifen und soll angeblich einen Bundes-Lockdown planen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Die Regeln sollen dann einheitlich im ganzen Land gelten – und die haben es in sich!

Diese Regeln sollen kommen

Ausgangssperren

Einige Bundesländer wie Hamburg oder Bayern gelten bereits Ausgangsbeschränkungen. Sollte der Mega-Lockdown tatsächlich kommen, könnte eine bundeseinheitliche Ausgangssperre eingeführt werden – und das nicht nur nachts, sondern womöglich auch tagsüber.

Schulen machen komplett dicht

Im ganzen Land würde es zu Schulschließen kommen.

Wochenlanger Mega-Lockdown

Derzeit gelten in jedem Bundesland unterschiedliche Regeln – damit soll nun Schluss sein! Es könnte ein wochenlanger Mega-Lockdown im ganzen Land kommen. Und dieser gilt wahrscheinlich so lange, bis die Infektionszahlen deutlich runter gehen.

Kanzlerin Angela Merkel plant Knallhart-Lockdown

In der ARD-Sendung “Anne Will” hatte Angela Merkel erst kürzlich klargemacht, dass ihr die Regeln nicht ausreichen. Wenn die Bundesländer nicht mitziehen und deutlich härtere Regeln beschließen, könnte der Bund mit Hilfe des Infektionsschutzgesetzes durchgreifen. Die Entscheidung über die harten Maßnahmen soll nach Ostern fallen. Der nächste Corona-Gipfel ist am 12. April 2021 geplant, wo Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten erneut über das Vorgehen in der Pandemie beraten – dieser könnte aber aufgrund der kritischen Lage vorgezogen werden. Fakt ist jedenfalls: Lockerungen wird es keinesfalls geben – stattdessen müssen sich die Menschen im Land au noch härtere Maßnahmen einstellen. Schon gelesen? Corona: Die Ausgangssperre kommt!