Gegen Touristenansturm: Regierung will Mallorca-Flüge beschränken

Der Touristenansturm auf Mallorca ist riesig. Denn schließlich ist die Balearen-Insel das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Nun will die Regierung die Mallorca-Flüge jedoch beschränken.

Im vergangenen Jahr reisten 18,7 Millionen Urlauber auf die Balearischen Inseln. In diesem Jahr werden genauso viele Touristen erwartet – wenn nicht sogar noch mehr! Denn allein zu Ostern waren die Hotels um die 80 Prozent komplett ausgebucht – das war ein Anstieg von rund 20 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr.

Bei den Flügen nach Mallorca sei „ein Limit erreicht“

Besonders bei den Flügen sei das Limit erreicht. Bei den Genehmigungen für Starts und Landungen auf den Flughäfen von Mallorca, Ibiza und Menorca sei „ein Limit erreicht“, erklärte Vize-Präsident und Regierungssprecher Antoni Costa auf einer Pressekonferenz laut der Mallorca Zeitung.

Auf den Balearen wurden in der Osterwoche rund 11.240 Starts und Landungen gezählt. Das sind rund 46 Prozent mehr als 2024. Laut der Regierung soll der staatliche Flughafen-Betreiber Aena dazu verdonnert werden, dass in der Hochsaison keine zusätzlichen Slots hinzukommen. Der Haken: Die Regierung auf Mallorca ist dafür nicht zuständig, sondern die Zentralregierung in Spanien – doch diese hat bisher noch nichts umgesetzt.

Und es gibt auch einen Haken für Urlauber: Sollten die Flüge von und nach Mallorca beschränkt werden, müssen Urlauber offenbar tiefer in die Tasche greifen. Denn die Flüge könnten dann erheblich teurer werden. Zuletzt hat die Regierung auf Mallorca hart durchgegriffen und sagte dem Sauftourismus den Kampf an. Urlauber müssen sich an der Balearen-Insel an strenge Regeln halten – bei Verstößen drohen hohe Bußgelder.