Für mehr Follower: Influencerin zündet ganze Wälder an!

Für mehr Reichweite würden einige Social-Media-Stars wohl alles tun. Eine TikTokerin hat dabei die Grenzen deutlich überschritten: Um mehr Follower zu generieren, hat sie ganze Wälder angezündet. Nun wurde die Influencerin verhaftet.

Challenges, verrückte Aktionen oder einfach nur schräge Clips – Social-Media-Stars lassen sich für mehr Reichweite ziemlich viel einfallen. Der TikTok-Star Dolly ging aber deutlich zu weit: Für einen Clip zündete sie ganze Wälder an! Das Video ging viral – doch anstatt von ihren Followern gefeiert zu werden, gab es anschließend Ärger mit der Polizei und Umweltschützern.

TikTok-Star zündet Wälder an

„Wo ich auch gehe, steigen die Flammen“, schrieb sie zu dem Clip. Die Influencerin mit dem bürgerlichen Namen Humaira Asghar ging in einem Kleid einen Hügel bergab, während hinter ihr eine Böschung in Flammen steht. Denn der Hügel ist Teil des Margalla Waldes, einem Nationalpark am Fuße des Himalaya. „Dies ist ein beunruhigender und katastrophaler Trend auf TikTok! Junge Leute, die verzweifelt nach Anhängern fischen, setzen in dieser heißen und trockenen Jahreszeit unsere Wälder in Brand! In Australien gibt es lebenslange Haftstrafen für diejenigen, die Waldbrände legen. Wir müssen ähnliche Gesetze einführen @WildlifeBoard“, kommentierte Rina Saeed Khan Satti, vom Naturschutzrat „Wildlife Board“ von Islamabad, den Clip.

Die Influencerin wurde festgenommen

Dass sie den Wald in Flammen gesetzt hat, zog bittere Konsequenzen mit sich: Kurz nach der Aktion klickten nämlich die Handschellen und der Social-Media-Star wurde von der Polizei verhaftet. Die örtliche Polizeibehörde bestätigte den Vorfall. Sie habe gegen ein Gesetz zum Schutz von Wildfeuern und Umweltschutzgesetze verstoßen. Denn ihr wird vorgeworfen, das Feuer gelegt zu haben. Besonders bitter: In der Gegend herrscht derzeit eine extreme Hitzewelle – ein kleines Feuer kann sich daher zum Flächenbrand entwickeln und zudem ist Brutsaison dort vieler Vögel.