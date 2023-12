Forsthaus Rampensau: Dieses Paar muss als Erstes gehen!

In „Forsthaus Rampensau“ kämpfen insgesamt neun prominente Paare um den Sieg und ein Preisgeld von 25.000 Euro. Für ein Paar ist aber schon wieder Schluss und muss als Erstes die Show verlassen.

Die Paare stellen sich in „Forsthaus Rampensau“ zahlreichen Herausforderungen. In der dritten Folge stand die erste Nominierung an. Die meisten Stimmen haben Beverly und Natascha Beil erhalten und mussten sich im Exit-Spiel gegen John Friedmann und Florian Simbeck durchsetzen. Am Ende hatten Beverly und Natascha das Nachsehen und müssen die Hütte verlassen.

„Forsthaus Rampensau“ bricht zahlreiche Rekorde

„Forsthaus Rampensau“ hat zahlreiche Rekorde gebrochen und ist der erfolgreichste Reality-Neustart in der Joyn-Geschichte. „‚Forsthaus Rampensau Germany‘ übertrifft unsere hohen Erwartungen und ist der bislang beste Neustart einer Reality-Show bei Joyn PLUS+. Deshalb freue ich mich umso mehr, ein Spin-off des erfolgreichen Programms anzukündigen. Mit ‚Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken‘ (AT) drehen wir gerade die Fortsetzungsgeschichte. Und dieser Titel verrät: In den nächsten Wochen wird im #ForsthausRampensau noch einiges passieren“, sagt Joyn-Content-Chef Thomas Münzner. Genaue Abrufzahlen nannte man jedoch nicht.

Läuten nach „Forsthaus Rampensau“ für Gina-Lisa die Hochzeitsglocken?

„Single Like a Pringle”? Nicht mehr mit Gina-Lisa! Denn mit ihrem Einzug ins #ForsthausRampensau verabschiedet sich die Reality-Queen ebenfalls von ihrem Junggesellinnen-Lifestyle. Schon in den österreichischen Alpen ist Gina-Lisa klar: Sie will heiraten. Nun steht der Beschluss, dass es in kürzester Zeit so weit sein soll. Aber auf wen im „Forsthaus Rampensau Germany“ hat Gina-Lisa ein Auge geworfen? Und kann der abenteuerliche Heiratsplan aufgehen? Im neuen Spin-off zur Joyn-Reality-Show #ForsthausRampensau „Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken“ (AT) sucht Gina-Lisa Lohfink bereits im Frühjahr 2024 die Liebe ihres Lebens.