Festnahme in Westminster Hall: Mann stürmt auf Sarg der Queen zu!

In der Westminster Hall in London ist der Sarg von Queen Elizabeth II. aufgebahrt. Tausende Menschen können sich hier von der Monarchin verabschieden. Jedoch gibt es einige Regeln zu beachten – nun gab es einen Zwischenfall.

Die Beerdigung der Queen soll am 19. September 2022 stattfinden. Bis dahin haben die Menschen die Möglichkeit, sich von der Königin in der Westminster Hall zu verabschieden. Dort kann man einen Blick auf den Sarg erhaschen – und das wollen viele! Denn die Schlange ist mehrere Kilometer lang. Zu nah darf man dem Sarg jedoch nicht kommen – das musste jetzt auch ein Mann spüren.

Polizei überwältigt Mann in Westminster Hall

Es ist strengstens verboten, den Sarg der Queen zu berühren – gegen diese Regel hat jedoch eine Person verstoßen. Der Mann stand in der Schlange und rannte plötzlich die Treppen hoch – dann versuchte er auch noch, die royale Standarte vom Sarg zu entfernen. Das hatte bittere Konsequenzen: Er wurde von der Polizei sofort festgenommen! „Er wurde wegen des Verstoßes gegen das Gesetz über die öffentliche Ordnung verhaftet und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft“, teilte die Polizei in einem Statement laut BBC mit.

Der Zwischenfall geschah gegen 22 Uhr und dauerte nur wenige Sekunden, bis die Person von den Beamten überwältigt wurde. Im Livestream, welcher die Ereignisse aus der Westminster Hall zeigt, waren die Szenen nicht zu sehen – stattdessen sahen die Zuschauer sofort Außenaufnahmen des Gebäudes. Was dem Mann nun droht, ist unklar – ganz ohne Konsequenzen wird er aber wohl nicht davon kommen. Das Staatsbegräbnis der Queen findet am Montag statt – es werden zahlreiche nationale und internationale Gäste erwartet. So erscheinen auch zahlreiche Politiker – beispielsweise hat US-Präsident Joe Biden seinen Besuch angekündigt. Schon gelesen? Queen Elizabeth II. hat einen Geheimbrief hinterlassen!